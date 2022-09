Volksbegehren zum Grundeinkommen: Zu wenig Unterschriften Vier Monate lang haben die Unterstützer Unterschriften gesammelt. Aber es hat nicht gereicht für einen Volksentscheid zum bedingungslosen Grundeinkommen. dpa

Berlin -In Berlin wird es vorerst keinen Volksentscheid über einen Modellversuch für ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Den Initiatoren ist es nicht gelungen, die dafür erforderliche Zahl an Unterschriften zu sammeln, wie sie am Dienstag mitteilten. Die viermonatige Sammelfrist ist am Montag zu Ende gegangen.