Volksentscheid: 26,4 Prozent Beteiligung bis zum Nachmittag

Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, sitzt bei der Abstimmung über den Volksentscheid "Berlin 2030 Klimaneutral" in der Wahlkabine. Christophe Gateau/dpa

Berlin -Beim Berliner Klima-Volksentscheid haben bis 16.00 Uhr 26,4 Prozent der dazu berechtigten Menschen abgestimmt. Die höchste Beteiligung wurde demnach im Bezirk Steglitz-Zehlendorf ermittelt (35,5 Prozent), die niedrigste in Neukölln mit 21,6 Prozent, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte in Berlin können abstimmen.