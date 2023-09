Von China vermittelte Annäherung: Iran und Saudi-Arabien tauschen Botschafter aus

Der saudi-arabische Botschafter im Iran ist am Dienstag in Teheran eingetroffen, sein iranischer Amtskollege in Riad gelandet. Die Entwicklung ist der Höhepunkt der Wiederherstellung der Beziehungen zwischen den beiden Rivalen nach sieben Jahren.



Die beiden rivalisierenden Regionalmächte hatten sich im März auf Vermittlung Chinas hin wieder angenähert. Zuvor herrschte zwischen den beiden Ländern diplomatische Eiszeit, nachdem bei Protesten gegen die Hinrichtung eines schiitischen Klerikers durch die saudi-arabische Justiz diplomatische Vertretungen Saudi-Arabiens im Iran angegriffen wurden.

Der saudi-arabische Botschafter Abdullah Alanasi traf am Dienstag in Teheran ein, wie das Außenministerium in Riad mitteilte. Der iranische Botschafter Aliresa Enajati trat unterdessen seinen Posten in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad an, wie die offizielle iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete.

Mitte Juni reiste Kronprinz Faisal bin Farhan als erster saudi-arabischer Außenminister seit 2006 in den Iran. Im selben Monat öffnete der Iran seine Botschaft und Konsulate in Saudi-Arabien wieder. Saudi-Arabien wiederum öffnete Anfang August seine Botschaft in Teheran. Mitte August reiste der iranischen Außenminister Hossein Amir-Abdollahian dann nach Riad.

Saudi-Arabien und der Iran stützen oft rivalisierende Konfliktparteien

Seit dem von China unterstützten Abkommen vom März hat Saudi-Arabien seine Beziehungen zum iranischen Verbündeten Syrien wiederhergestellt und seine Bemühungen um Frieden im Jemen verstärkt, wo es seit Jahren eine Militärkoalition gegen die mit dem Iran verbündeten Huthi-Truppen anführt.

Die Annäherung zwischen dem mehrheitlich sunnitischen Saudi-Arabien, dem größten Ölexporteur der Welt, und dem mehrheitlich schiitischen Iran, der wegen seines Atomprogramms vom Westen sanktioniert wird, hat das Potenzial, die Kräfteverhältnisse in einer seit Jahrzehnten von Konflikten geprägten Region zu verschieben. Beide Länder vertreten allerdings in vielen regionalen Fragen sehr unterschiedliche Positionen oder stützten gar rivalisierende Konfliktparteien.

Positive Reaktionen in der arabischen Welt, Skepsis und Verurteilung in den USA und Israel

Die Wiederannäherung wurde von Ländern wie dem Irak begrüßt. „Wir respektieren die Bemühungen Chinas und des Iraks, die Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zu vertiefen“, sagte der irakische Präsident Abdul Latif Rashid am Dienstag, wie er von der iranischen Nachrichtenagentur Mehr zitiert wurde.



Nach dem Besuch des iranischen Außenministers in Saudi-Arabien Mitte August begrüßte auch sein kuwaitischer Amtskollege die Entwicklung und äußerte die Hoffnung, dass dies „der Beginn einer neuen Seite in der Geschichte der Beziehungen zwischen dem Golf und Teheran“ sei.

In Europa, Israel und den USA wurde die Wiederbelebung der Beziehungen zwischen Teheran und Riad mit Skepsis aufgenommen. Bereits im März hatte der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, in Bezug auf den Iran erklärt: „Das ist kein Regime, das normalerweise sein Wort hält, also hoffen wir, dass sie es tun“. Kirby fügte hinzu: „Wir möchten, dass dieser Krieg im Jemen ein Ende hat“.

In Israel hatten die Gegner von Premierminister Netanjahu das Abkommen als Mittel zum Angriff auf die Regierung genutzt. Oppositionsführer Jair Lapid hatte es als „gefährliches Versagen der israelischen Außenpolitik“ bezeichnet. Der ehemalige Premierminister Naftali Bennett nannte es einen „politischen Sieg für den Iran“ und „tödlichen Schlag für die Bemühungen, eine regionale Koalition“ gegen die Islamische Republik aufzubauen.



