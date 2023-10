Von der Krim nach Abchasien: Russlands Marine flüchtet vor ukrainischen Angriffen

Der vollumfängliche Krieg in der Ukraine dauert nun schon 84 Wochen an; die russischen Streitkräfte verlieren dabei besonders im Süden der Ukraine zunehmend die Initiative und geraten immer stärker in Bedrängnis. Die jüngsten ukrainischen Angriffe auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der Krim verdeutlichen das. Nun soll die in Georgien abtrünnige Region Abchasien der russischen Marine aushelfen.

Demnach habe die abchasische Führung ein Abkommen mit Moskau unterzeichnet, bei dem die russischen Streitkräfte ihre Schiffe an der östlichen Schwarzmeerküste stationieren können. „Wir haben ein Abkommen unterzeichnet, und in naher Zukunft wird es im Bezirk Otschamtschira eine ständige Basis der russischen Marine geben“, hieß es in der russischen Zeitung Iswestija, die den abchasischen Führer Aslan Bschania zitierte. Der Küstenort Otschamtschira befindet sich nur etwa 30 Kilometer vom georgisch kontrollierten Gebiet entfernt.

Der Kreml äußerte sich zu den Meldungen, die in der georgischen Politik und Gesellschaft für Unmut sorgen, zuerst nicht. Erst kürzlich gab es ein Treffen zwischen Bschania und Wladimir Putin in Sotschi, bei dem es besonders um die militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Abchasien ging.

Das georgische Außenministerium äußerte „Besorgnis“ angesichts der Ankündigung. Es handele sich um eine „erneute Provokation zur Legitimation der illegalen Besetzung Abchasiens“. Für Tiflis stelle ein solches Vorgehen eine „eklatante Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Georgiens dar“.

Russland hatte nach dem Krieg gegen Georgien im Jahr 2008 die Regionen Abchasien und Südossetien als unabhängig anerkannt – ähnlich wie die ukrainischen Regionen in Donezk und Luhansk 2014. Allerdings erkennen nur fünf Staaten weltweit die abtrünnigen Regionen im Kaukasus als legitim an: Venezuela, Syrien, Nicaragua, der Inselstaat Nauru und Russland. Georgien bezeichnet seitdem die Territorien als durch Russland besetzte Gebiete. Seit 2009 verhandelt Moskau mit den abchasischen Behörden über die Errichtung eines Marinestützpunktes; die Region selbst ist stark von russischen Subventionen abhängig.

Wie auch das Wall Street Journal und die Financial Times berichten, habe die russische Marine – nach den Angriffen auf die Krim vor einer Woche – einen Großteil seiner Kriegsschiffe abgezogen; zunächst Richtung Noworossijsk und nun anscheinend auch nach Abchasien.