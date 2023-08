Die dreitägige Griechenlandreise von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihrem Mann Heiko sorgte in Griechenland für Schlagzeilen und wurde von griechischen Twitter-Nutzern heftig kommentiert. Grund war, dass das Paar kein Hotel für seinen Aufenthalt gewählt hatte. Stattdessen übernachtete es in der Residenz des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis in Chania.

Am Sonntag, im Rahmen ihres Besuchs, war von der Leyen im Archäologischen Museum von Chania. Zusammen mit ihrem Ehemann, Mitsotakis und seiner Ehefrau Marewa Grabowski-Mitsotaki posierte von der Leyen auf der Veranda des Museums für ein Foto. In den griechischen Medien kursierten Paparazzi-Bilder, die die beiden Paare beim Essen in einem Strandrestaurant und auf einem Boot zeigten.

Der kurze Urlaub dauerte von Samstag bis vergangenen Montag. Mehrere griechische Internetnutzer, darunter auch Journalisten, sahen darin einen Interessenkonflikt. Und sie waren nicht die einzigen. Neben einem Politico-Artikel über von der Leyens Reise schrieb die Europaabgeordnete Sophie in 't Veld auf Twitter: „Währenddessen schweigt die Kommission auffällig über Pushbacks, die Untersuchung des Bootsunglücks von Pylos, den Spyware-Skandal, der auf die Gegner der ND (Anm.d.Red.: Mitsotakis Nea Dimokratia-Partei) abzielt, den ungeklärten Mord an einem Enthüllungsjournalisten und die Untergrabung unabhängiger Aufsichtsgremien.“

Meanwhile the Commission is conspicuously silent about pushbacks, the Pylos shipwreck investigation, the #spyware scandal targeting the ND’s opponents, the unresolved murder of an investigative journalist, and the undermining of independent oversight bodies pic.twitter.com/Vpu4YEpSUA — Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) August 14, 2023

Und weiter: „Es erscheint angemessen, dass Präsidentin von der Leyen sich heraushält, wenn in der Europäischen Kommission Fragen im Zusammenhang mit Griechenland und seiner Regierung besprochen werden“, so in 't Veld, Berichterstatterin des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, die sich unter anderem mit dem Abhörskandal in Griechenland befasst.



Seit Monaten sieht sich Mitsotakis' Regierung mit Vorwürfen konfrontiert, sie habe Journalisten und Politiker mit der Spähsoftware Predator ausspionieren lassen. Im November vergangenen Jahres veröffentlichte die Zeitung Documento eine lange Liste von Personen, die abgehört wurden, darunter sogar amtierende Minister. Sophie in ’t Veld sagte damals, dass, obwohl kein eindeutiger Beweis dafür aufgetaucht sei, wer die Predator-Spyware installiert und verwendet habe oder warum, „alles in die Richtung von Leuten in Regierungskreisen deutet“.

„Es handelt sich um eine Privatreise, die voll im Einklang mit den Leitlinien der Kommission steht“, antwortete eine Sprecherin der Europäischen Kommission auf Anfrage der Berliner Zeitung. Die Sprecherin merkte an, dass die Europäische Kommission bzw. ihre Präsidentin von der Leyen in der Tat zu allen im Tweet des Abgeordneten aufgeführten Themen Stellung genommen habe.

Von der Leyens EU nach Migrantentragödie in der Kritik

Nach dem schweren Bootsunglück vor Griechenland im Juni mit vermutlich bis zu 500 Toten haben UN-Organisationen die EU heftig kritisiert. „Es ist klar, dass das derzeitige Konzept für das Mittelmeer nicht funktioniert“, teilte der Direktor der Abteilung für Notfälle der UN-Organisation für Migration (IOM) Gillian Triggs mit. Die EU müsse Sicherheit und Solidarität in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen, so Triggs weiter.

In Griechenland gingen Tausende von Menschen auf die Straße, um gegen die EU-Migrationspolitik zu protestieren. „Die EU bringt Menschen um“, hieß es damals auf Transparenten. Die EU-Staaten hatten sich erst Anfang Juni auf eine umfassende Reformen in der Asylpolitik verständigt. Unter anderem sollen Asylanträge von Migranten an den EU-Außengrenzen binnen zwölf Wochen geprüft werden. Währenddessen sollen die Menschen in streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen bleiben. (mit dpa)