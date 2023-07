Von wegen Brandmauer: Auch SPD, Grüne, Linke und FDP arbeiten mit der AfD zusammen

Wieder einmal hat Friedrich Merz (CDU) für Empörung gesorgt, wieder ging es um den Umgang mit der AfD. Im ZDF-Sommerinterview, ein eigentlich entspanntes Gespräch zu Beginn der Sommerpause, erklärte der Parteichef, dass man im Zweifel eine Zusammenarbeit mir der AfD auf Kommunalebene nicht ausschließen könne. Viele Politiker, darunter auch aus den eigenen Reihen, distanzierten sich öffentlich von seinen Aussagen. Die Brandmauer zur AfD müsse bestehen bleiben, so der Tenor.

In der Realität sind Kooperationen mit der AfD auf kommunaler Ebene jedoch kein Alleinstellungsmerkmal der CDU. Sie kommen bei SPD, Grünen, FDP und der Linken vor. Das reicht von der Unterstützung einzelner AfD-Anträge über Fraktionsbildung bis hin zur Wahl von AfD-Politikern.

Bereits im Jahr 2014 hat die Linke im Gemeinderat von Muldestausee in Sachsen-Anhalt eine Fraktion mit der AfD gebildet – eine der ersten in Deutschland. Im selben Jahr bildete auch die FDP im Gütersloher Kreistag eine Fraktion mit der AfD. Eines der beiden FDP-Fraktionsmitglieder, Hartwig Fischer, begründete die Kooperation so: „Es passte einfach inhaltlich.“ Heute bereut er es. Damals habe man nur gemunkelt, dass eines der AfD-Mitglieder, Udo Hemmelgarn, den Reichsbürgern zuzuordnen sei, sagte er dem Spiegel. In der Zwischenzeit bewahrheitete sich die Vermutung.

Auch die Grünen gründeten 2019 im Gemeinderat in Gohrisch, einem kleinen Ort in der Sächsischen Schweiz, eine Fraktion mit CDU und AfD – dabei sei es um Spielplätze und das Wohl der Bürger gegangen, sagte Uwe Börner, der damals einen Platz auf der Grünen-Liste hatte. Er verstand die Empörung über die Entscheidung nicht. Stattdessen kritisierte er fehlendes Verständnis vonseiten der Grünen, von denen er sich im Stich gelassen fühlte. In einem Interview mit der Sächsischen Zeitung erklärte er: „Auf dem Land müssen alle zusammenarbeiten.“

In Gemeinden und Kreisen ist die Welt eine andere

Offensichtlich wird der Umgang mit der AfD im Kommunalen oftmals anders bewertetet als auf Bundesebene. Die Forderungen von oben, man habe sich klar abzugrenzen, sind in den Gemeinden und Kreisen nicht einfach umzusetzen, so die Kritik von Kommunalpolitikern.

In Forst an der Lausitz (Brandenburg) kooperierte der ehemalige Linke-Fraktionschef Ingo Paeschke 2020 mit der AfD. Es ging um den Stopp der Sanierungspläne für ein Jugendhaus. Er erklärte, die AfD sei nun mal die stärkste Fraktion und liege in Brandenburg bei über 20 Prozent. Da könne man sie nicht einfach ignorieren und müsse mit der Situation irgendwie umgehen, so Paeschke.

Was von der Linke-Vizekreisvorsitzenden in Lausitz, Anke Schwarzenberg, als „Dammbruch“ kritisiert wurde und letzten Endes zum Parteiausschluss Paeschkes führte, zieht sich durch alle Parteien auf Kommunalebene. Von der Linken bis zur FDP hat niemand eine weiße Weste, wenn es um Kooperationen mit der AfD geht. Auch wenn sich die Häufigkeit von Partei zu Partei unterscheidet.

Günter Schulz (ehemals SPD), der stellvertretende Bürgermeister von Höchstadt, nahe Erlangen, hätte die Wahl 2020 ohne die Stimme des AfD-Stadtrats Christian Beßler nicht gewonnen. Für Schulz stellte die Unterstützung aus den Reihen der radikalen Rechten kein Problem dar. Es sei sowieso nur eine Persönlichkeitswahl gewesen. Doch seine Wahl mit einer Stimme der AfD sorgte für Streit mit seiner eigenen Partei, kurz darauf verließ Schulz die SPD.

Thüringen: Türöffner statt Brandmauer

Im thüringischen Hildburghausen hingegen kooperieren SPD-Parteimitglieder mit der AfD: Im Februar 2023 haben sich dort SPD und AfD zusammengetan, um ein Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Tilo Kummer (Linke) auf den Weg zu bringen. Und das mit Erfolg.

Zuletzt sprach sich der Bürgermeister von Waltershausen, Michael Brychcy (CDU), im Juni für eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. „Nicht alle in dieser Partei sind Faschisten“, so der Kommunalpolitiker, und wenn es um Sachfragen ginge, müsse man auch die AfD-Mitglieder im Stadtrat mit einbinden. Brychy ging sogar weiter und sagte, das könne sogar im Landtag funktionieren. Statt Brandmauer also Türöffner.

Ähnlich äußerte sich Axel Müller, ein CDU-Kreistagsabgeordneter aus Sonneberg, in einer Sendung des WDR Ende Juni. Dort hat die AfD mit ihrem Kandidaten Robert Sesselmann erstmals eine Landratswahl gewonnen. Im Interview reagierte Müller auf die Forderung nach einer Brandmauer durch Friedrich Merz: „Ja, das kann er ja sagen, aber er ist halt auch weit weg von der Realpolitik an der Basis. Von daher werden wir uns das auch nicht vorschreiben lassen.“