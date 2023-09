Vonovia stoppt Bau von 60.000 Wohnungen: Linke-Chefin Wissler fordert Enteignung

Die Ankündigung des Immobilienkonzerns Vonovia, er wolle wegen hoher Zinsen und Baukosten den Bau Zehntausender Wohnungen auf Eis legen, stößt bei der Linkspartei auf massive Kritik. „Konzerne wie Vonovia gehören enteignet und in öffentliches oder gemeinnütziges Eigentum überführt“, sagt die Linke-Chefin Janine Wissler der Berliner Zeitung.

Vonovia sei „ein krasses Beispiel für Marktversagen“, so Wissler. „Es ist klar, dass wir mehr Wohnraum brauchen, vor allem mehr bezahlbaren Wohnraum. Aber der größte deutsche Immobilienkonzern lässt den Bau von 60.000 geplanten Wohnungen liegen.“

Vonovia ist der größte deutsche Immobilienkonzern. Derzeit lägen die Planungen für insgesamt 60.000 Wohnungen in der Schublade, sagte Vorstandschef Rolf Buch am Mittwoch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir machen alles fertig bis zum Baurecht. Und hoffen, dass sich Bauen bald wieder lohnt und rechnet. Dann wollen wir sofort wieder bauen.“

Wissler: Unter jedem Vorwand wird die Miete erhöht

Aus Sicht von Buch fehlen in Deutschland derzeit mehr als eine Million Wohnungen. „Meine Schätzung ist: Wir brauchen 700.000 Wohnungen im Jahr, auch wegen der zunehmenden Zuwanderung.“ Das Problem seien also nicht eine Million Wohnungen, sondern in sehr kurzer Zeit mehrere Millionen Wohnungen, die fehlten.

Dass Vonovia vorerst auf den Bau der Wohnungen verzichtet, erklärt sich die Linke-Chefin Wissler so: „Das Bauland ist gekauft, die Baupläne liegen vor, die Genehmigungen auch, und dann sagt die Konzernzentrale, das rechnet sich aktuell nicht.“ Das zeige, dass „wir das Grundrecht auf Wohnen nicht in den Händen Renditeorientierter Konzerne lassen dürfen“.

Immobilienkonzerne wie Vonovia überlegten bei jedem Euro, ob sie ihn nicht direkt an die Aktionäre auszahlen sollten. „Im Ergebnis wird nicht saniert, nicht gebaut, und unter jedem sich bietenden Vorwand die Miete erhöht“, so Wissler. (mit dpa)