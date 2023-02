Vor 20 Jahren begann der Irakkrieg: Und am Anfang stand eine Lüge

Im Jahr 2003, dem dritten Jahr des ersten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts, das durch das furchtbare Attentat vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington mit Gewalt aufgeladenen war, zog in der Nacht vom 19. auf den 20. April eine selbsternannte Koalition der Willigen unter der Führung der Vereinigten Staaten und Großbritanniens gegen Saddam Hussein in den zweiten Irakkrieg. Nach einer zweijährigen Debatte in den USA begann ohne Beachtung des Völkerrechts der Kreuzzug gegen den Diktator in Bagdad und erfundene Massenvernichtungswaffen im Irak. Er führte über eine martialische Siegesfeier auf dem Flugzeugträger „Abraham Lincoln“, auf dem der amerikanische Präsident George W. Bush vorschnell „Mission accomplished“ verkündete, einen gehängten Diktator sowie das Foltergefängnis von Abu Ghraib in ein bis heute anhaltendes Chaos, Anschläge und die Stärkung der Terrormiliz des Islamischen Staates (IS).