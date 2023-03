Vor Besuch bei Putin: USA ermutigen Xi zu Gespräch mit Selenskyj

Vor dem Besuch von Chinas Präsident in Moskau drängt Washington auf Gespräche mit der Ukraine. Das könne mehr „Ausgewogenheit “in Pekings Position bringen.

Zuletzt trafen Xi und Putin bei einem Gipfel in Usbekistan im September 2022 zusammen Pool Sputnik Kremlin

Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping reist kommende Woche nach Russland, um sich mit Präsident Wladimir Putin zu treffen. Der Besuch könnte weitreichende Auswirkungen auf Moskaus Krieg in der Ukraine und die gestörten Beziehungen zwischen Peking und Washington haben. Wird die „grenzenlose“ Freundschaft, die die beiden Länder nur drei Wochen vor dem Einmarsch der Russen erklärten, vertieft? Könnte sich China gar in den Krieg einmischen?

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte, Xi werde den Besuch nutzen, um das „gegenseitige Vertrauen und Verständnis“ zwischen den beiden Ländern zu stärken, die „ein neues Paradigma für die internationalen Beziehungen“ geschaffen hätten.

Besuch diene „dem Frieden“

„Der Besuch von Präsident Xi Jinping in Russland dient dieses Mal auch dem Frieden“, sagte Wang auf die Frage, ob Xi versuchen werde, Putin zu einer politischen Einigung mit der Ukraine zu bewegen. „Chinas Vorschlag lässt sich in einem Satz zusammenfassen, nämlich Frieden zu schaffen und Gespräche zu fördern.“

Seit Kurzem gibt es Berichte, dass die Chinesen den Russen wichtige Teile für Hubschrauber und Flugzeuge liefern, in anderen Berichten ist sogar von Gewehren die Rede. In den letzten Wochen hat die Regierung Biden davor gewarnt, dass China erwägt, seine Unterstützung für Russland durch die Lieferung von Waffen für den Einsatz in der Ukraine zu eskalieren. Ein Vorwurf, den Peking zurückgewiesen hat.

Am Donnerstag telefonierten die Außenminister der Ukraine und Chinas in einem seltenen offiziellen Kontakt miteinander. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte, die beiden hätten „das Prinzip der territorialen Integrität“ erörtert. Chinas Außenminister Qin Gang teilte seinem ukrainischen Amtskollegen mit, dass Peking „weiterhin eine konstruktive Rolle bei der Beendigung des Konflikts, der Entschärfung der Krise und der Wiederherstellung des Friedens spielen“ wolle.

Pekings hat Sorgen, der Konflikt könnte außer Kontrolle geraten

Qin sagte, China sei besorgt, dass sich der Konflikt in die Länge ziehen und „außer Kontrolle geraten“ könnte. Er forderte beide Seiten auf, „Zurückhaltung zu üben“ und „die Friedensgespräche so bald wie möglich wieder aufzunehmen“, so das Ministerium, während er die Situation in der Ukraine als „Krise“ und nicht als Krieg bezeichnete.

Wang, der Sprecher des Außenministeriums, antwortete nicht direkt auf die Frage, ob die Außenminister einen möglichen Kontakt zwischen Xi und Zelensky erörtert hätten, sondern sagte nur, dass China weiterhin „die Kommunikation mit allen Parteien aufrechterhalte“.

Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, sagte am Montag, dass die Vereinigten Staaten Xi ermutigt hätten, mit Zelensky zu sprechen, auch um China davon abzuhalten, Russland mit Waffen zu beliefern. „Es würde möglicherweise mehr Ausgewogenheit und Perspektive in die Art und Weise bringen, wie die Volksrepublik China an die Sache herangeht“, sagte Sullivan, der die Abkürzung für die Volksrepublik China verwendete. „Und wir hoffen, dass es sie weiterhin davon abhalten wird, Russland todbringende Unterstützung zu leisten.“

Neue Art der Großmachtbeziehungen angestrebt

Neben dem Krieg in der Ukraine werde Xi mit Putin auch darüber sprechen, wie die Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern weiter gestärkt werden könne, sagte Wang. Auf die Frage, ob Russland und China ein formelles Bündnis anstreben würden, sagte Wang, sie seien an einer „neuen Art von Großmachtbeziehungen“ interessiert.

Dies unterscheide sich völlig von der Praxis einiger Länder, die an der Mentalität des Kalten Krieges festhalten, sich zusammenschließen, sich in „kleinen Kreisen“ und in parteiischen Konfrontationen engagieren und überall schikanieren“, sagte er.