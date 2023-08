Vor dem Brandenburg-Tag: Kabinett tagt in Finsterwalde

Cottbus -Das Brandenburger Kabinett tagt an diesem Dienstag in Finsterwalde im Elbe-Elster-Kreis. In der Reihe „Kabinett vor Ort“ wollen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Landrat Christian Jaschinski (CDU) aktuelle Themen und gemeinsame Vorhaben besprechen. Unter anderem soll es um den Stand der Vorbereitungen für den Brandenburg-Tag gehen. der an diesem Wochenende in Finsterwalde stattfindet. Auch der Ausbau des Bundeswehr-Standortes Holzdorf/Schönewalde soll besprochen werden. Außerdem geht es um Projekte im Rahmen der Lausitzer Strukturentwicklung.

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel will am Dienstagvormittag bei einer Deich-Besichtigung einen Ausblick auf weitere Maßnahmen zur Renaturierung und zum Hochwasserschutz an der Schwarzen Elster geben. Am Dienstagnachmittag will der Grünen-Politiker dann den Gewinner des Nachwuchsnaturschutzpreises des Landes küren.