Berlin - Kaum Debatten über Lösungen bei Kinderarmut oder Bildung, dafür eher rückwärtsgewandter Streit über frühere Verfehlungen: So liefen die ersten beiden Schlagabtausche zwischen Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) ab. Am Sonntag treffen sie sich zum dritten und letzten Triell vor der Bundestagswahl, und die Sozialverbände fordern endlich klare Äußerungen – sei es bei zur Pflege, der Kinderarmut, dem Klimaschutz und der Bildung. „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie gravierend die soziale Spaltung in unserem reichen Land ist“, sagte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie der Berliner Zeitung. „Es ist erstaunlich, wie wenig dies in diesem Wahlkampf eine Rolle spielt.“

Viele Themen seien in diesem Wahlkampf unter den Tisch gefallen, kritisiert Lilie. „Ich erlebe diesen Wahlkampf als sehr selbstbezogen und weltvergessen und angesichts der zur Debatte stehenden Fragen als ziemlich lau. An die Stelle notwendiger, leidenschaftlicher, inhaltlicher Debatten treten einseitige Zuspitzungen und die eigene mediale Inszenierung“.