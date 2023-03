Vor den Verhandlungen: CDU und SPD setzen Fachgruppen ein Die Berliner SPD will am Montag über die Besetzung der Arbeitsgruppen für die Koalitionsverhandlungen mit der CDU entscheiden. Dafür kommt am Nachmittag der ... dpa

Berlin -Die Berliner SPD will am Montag über die Besetzung der Arbeitsgruppen für die Koalitionsverhandlungen mit der CDU entscheiden. Dafür kommt am Nachmittag der Landesvorstand zusammen, wie ein SPD-Sprecher der Partei am Morgen auf Anfrage mitteilte. Ein CDU-Sprecher ergänzte, bei den Christdemokraten entscheide das Präsidium am Montagabend über die Zusammenstellung der Fachgruppen.