Vor der Stichwahl: Demokratie-Fest in Cottbus Knapp zwei Wochen vor der entscheidenden Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Cottbus ruft ein breites Bündnis aus Parteien und der Zivilgesellschaft zur... dpa

Cottbus -Knapp zwei Wochen vor der entscheidenden Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Cottbus ruft ein breites Bündnis aus Parteien und der Zivilgesellschaft zur Stärkung der Demokratie auf. An diesem Samstag (1.10) findet dazu ein Fest im Zentrum der zweitgrößten Stadt Brandenburgs statt. Demokratische Parteien und Vereine werden nach eigenen Angaben dabei sein. „Vielfalt, Toleranz und ein offenes Miteinander begreifen wir als Basis für unser Leben in Cottbus“, sagte Pfarrer Christoph Polster, Vorsitzender des Bündnisses Cottbuser Aufbruch, am Montag.