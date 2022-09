Vor Stichwahl: SPD wird von anderen Parteien unterstützt Nach dem Erfolg der Sozialdemokraten bei der ersten Abstimmung zur Oberbürgermeisterwahl in Cottbus kann SPD- Kandidat Tobias Schick für die Stichwahl auf di... dpa

SPD-Kandidat Tobias Schick gibt seine Stimme für die Oberbürgermeisterwahl in Cottbus ab. Paul Zinken/dpa

Cottbus -Nach dem Erfolg der Sozialdemokraten bei der ersten Abstimmung zur Oberbürgermeisterwahl in Cottbus kann SPD- Kandidat Tobias Schick für die Stichwahl auf die Unterstützung sämtlicher Parteien hoffen. Ziel ist es, zu verhindern, dass erstmals ein AfD-Politiker Stadtoberhaupt wird. CDU und die FDP hätten bereits Unterstützung zugesagt, berichtete Schick am Montag in Cottbus. Signale gab es auch von weiteren Parteien und Fraktionen der Stadtverordneten, ihn bis zum zweiten Wahlgang am 9. Oktober zu unterstützen.