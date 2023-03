Vor Warnstreik: Gewerkschaftsdemo vor dem Brandenburger Tor Am Brandenburger Tor in Berlin haben nach Polizei-Angaben Hunderte für Lohnerhöhungen und ein bezahlbares Leben in der Hauptstadt demonstriert. Sie folgten d... dpa

Teilnehmer an der Demonstration von Verdi und EVG protestieren am Brandenburger Tor. Paul Zinken/dpa

Berlin -Am Brandenburger Tor in Berlin haben nach Polizei-Angaben Hunderte für Lohnerhöhungen und ein bezahlbares Leben in der Hauptstadt demonstriert. Sie folgten damit am Samstag einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi und weiteren Bündnispartnern wie der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und dem Berliner Mieterverein.