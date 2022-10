Vorläufige Ergebnisse nach Parlamentswahl in Lettland Auch in Lettland herrschen aktuell schwierige Zeiten. Bei der Parlamentswahl setzen die Wähler auf Kontinuität - doch die stärkste Partei muss noch auf Partn... dpa

Ein riesiges Wahlplakat der liberalkonservativen Regierungspartei Jauna Vienotiba mit einem Porträt von Ministerpräsident Krisjanis Karins in der Hauptstadt Riga. Alexander Welscher/dpa

Riga (dpa) - -Bei der Parlamentswahl in Lettland hat die liberalkonservative Regierungspartei Jauna Vienotiba von Ministerpräsident Krisjanis Karins nach vorläufigen Ergebnissen die meisten Stimmen gewonnen. Sie sicherte sich 26 der insgesamt 100 Sitze im Parlament des baltischen EU- und Nato-Landes, wie die Wahlkommission in Riga am Abend nach Abschluss der Stimmenauszählung in allen Wahllokalen mitteilt. Jauna Vienotiba gehört wie die deutschen Christdemokraten zur EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Die Wahl war von Russlands Krieg gegen die Ukraine und Sorgen über steigende Energiekosten überschattet.