Vorsitzende der Jungen Liberalen: „Bei mir haben Illner und Lanz noch nicht angerufen“

Jusos und Grüne Jugend machen Ärger, Julis äußern Kritik lieber intern. Wieso das so ist und warum sie nie in Talkshows sitzt, erklärt Juli-Chefin Brandmann.

Man hört selten vom Nachwuchs der FDP. Während die Jusos, die Junge Union und die Grüne Jugend ihre Mutterparteien mit Forderungen unter Druck setzen, wissen nur wenige, was die Jungen Liberalen (Julis) wollen. Woran liegt das? Und bräuchte es als Korrektiv für die FDP nicht eigentlich die Jungen Libertären, als Vertreter einer reinen Lehre? Im Interview mit der Berliner Zeitung sagt Juli-Chefin Franziska Brandmann, warum sie gegen die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist – und dass sie noch nie in eine Talkshow eingeladen wurde.

Frau Brandmann, warum sind die Julis so zahm?

Wieso zahm? Wir haben ein konstruktiv-kritisches Verhältnis zu unserer Mutterpartei. Wenn wir das Handeln der FDP kritisch sehen, sprechen wir das intern an. Wir üben auch öffentlich Kritik, wenn es nötig ist, wie zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, als die FDP zunächst – wie alle anderen Parteien – gezögert hat, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, Russland aus dem Swift-System auszuschließen und keine Energie mehr aus Russland zu beziehen.

Die Grüne Jugend hat kürzlich gefordert, Energiekonzerne zu vergesellschaften und gegen die Krisenpolitik der Bundesregierung zu protestieren. Das leuchtet ein, es ist ja die Grüne Jugend. Sind mehr Waffenlieferungen und Sanktionen gegen Russland also Ihre liberalen Themen, bei denen Sie Druck auf die Ampel und die FDP machen wollen?

Zunächst mal ist es nicht unser Stil, destruktiv gegen die Mutterpartei zu demonstrieren. Wir machen konkrete Vorschläge und finden für diese dann Mehrheiten in der Partei. Zu den Waffenlieferungen: Eine wertegeleitete Außenpolitik gehört zum Kern liberaler Politik. Das gilt nicht nur für den Ukraine-Krieg, sondern zum Beispiel auch für die Frage, warum Olympische Spiele in China stattfinden, während dort Uiguren in Arbeitslagern inhaftiert sind. Oder eine Fußball-WM in Katar, während dort systematisch Menschenrechte verletzt werden.

Wenn Sie so über wertegeleitete Außenpolitik reden, klingen Sie fast wie Annalena Baerbock.

Ich finde, dass Frau Baerbock vieles richtig benennt. Nur erwarte ich von einer Außenministerin, dass auf Worte auch Taten folgen. Nehmen wir ihre Positionierung zur Iran-Revolution. Frau Baerbock solidarisiert sich mit der Zivilbevölkerung. Gut so! Nur: Warum stehen die sogenannten Revolutionsgarden nicht auf der EU-Terrorliste? Wieso gibt es kein klares Statement der Außenministerin, dass ein Atom-Abkommen mit diesem Regime ein für alle Mal vom Tisch ist? Warum residiert der Botschafter des Mullah-Regimes noch in Deutschland? Wer friedliche Demonstranten hinrichtet, dem fehlt doch jede Legitimation!

Wo sind die Julis konsequenter als die FDP?

Die Außenpolitik ist da ein guter Anfang, es gibt aber auch viele andere Bereiche. Nehmen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die FDP will den Rundfunkbeitrag senken. Die Julis setzen sich für eine konsequente Reform ein, die deutlich über eine bloße Beitragssenkung hinausgeht. Auch in anderen Bereichen haben wir unsere Mutterpartei bereits verändert. Die Legalisierung von Cannabis gehörte nicht zum Forderungskatalog der FDP, bis wir eine Mehrheit dafür erstritten haben. Die Aussetzung der Wehrpflicht oder das Wahlrecht ab 16 Jahren sind weitere Themen, in denen wir die Haltung der Partei bestimmt haben. Ich könnte die Aufzählung noch lange weiterführen. Würden wir uns nicht so oft durchsetzen, müssten wir vielleicht auch demonstrieren.

Wäre die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – wegen der „Zwangsgebühren“ – nicht eine wunderbar freiheitliche Forderung?

Manche sehen das so. Ich sehe das differenzierter. Wir brauchen einen ÖRR, der seinen Kernauftrag, Bildung und Information, zuverlässig erfüllt. Statt über eine Abschaffung, die vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern würde, möchte ich aber umso bestimmter darüber streiten, ob wir 21 öffentliche TV-Sender, 73 Radiosender und öffentlich-rechtliche Unterhaltungsangebote brauchen. Ich will keinem die „Tagesschau“ wegnehmen – aber dass Auszubildende mit ihrem Rundfunkbeitrag die Produktion von mehr als 3600 Folgen „Rote Rosen“ finanzieren, ist doch Quatsch. Wer Seifenopern gucken will, kann bei privaten Sendern glücklich werden.

dpa Zur Person Franziska Brandmann, geboren 1994 in Münster, ist seit November 2021 Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Seit 2010 ist sie Mitglied der FDP. Brandmann studierte Politikwissenschaft in Bonn und Europäische Politik in Oxford. Dort promoviert die 28-Jährige zum Thema wehrhafte Demokratie.

Die SPD hat die Jusos, also die Jungen Sozialisten. Bräuchte die FDP nicht die Jungen Libertären?

Nein, die Jungen Liberalen passen perfekt. Wir haben Mitglieder, die sich als libertär bezeichnen und andere, die sich sozialliberal nennen. Ich finde, dass beide bei den Julis zusammenfinden und über liberale Inhalte diskutieren, macht uns stark. An unseren spannenden Debatten sollen sich alle beteiligen, die liberal denken. Wir orientieren uns nicht daran, welche Lösung laut Lehrbuch libertär oder sozialliberal wäre – sondern wir streiten aufrichtig um das beste Argument für alle Jungen Liberalen.

Wenn das so ist, hat das ein bisschen was von liberaler Volkspartei, oder?

Es gibt sehr viele junge Menschen, die sich liberale Politik wünschen und nicht auf die Erzählung reinfallen, Freiheitsliebe sei nichts anderes als Egoismus. Und sie kommen nun mal aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Das ist mir vor allem in der Corona-Pandemie aufgefallen. Die Freiheitseingriffe haben dazu geführt, dass Tausende junge Menschen gemerkt haben, wie sehr es eine liberale Kraft in Deutschland braucht.

Und warum sind Sie selbst nicht libertär?

Ich bin freiheitsliebend. Meine Mutter ist in der DDR aufgewachsen. Von ihr weiß ich, was es für Konsequenzen hat, wenn ein Staat keinen Respekt vor dem Individuum hat. Deshalb ist es keine Floskel, wenn ich sage, dass die Freiheit des Einzelnen im Zentrum meines politischen Handelns steht. Gleichzeitig erkenne ich aber auch, dass es den Staat in einigen Bereichen braucht, etwa um Freiheiten anderer zu garantieren. Da muss man gut abwägen.

Nun hat die FDP einige Wahlen verloren in diesem Jahr, die Umfragen sind schlecht. Hat Ihr kritisch-konstruktiver Kurs, wie Sie ihn bezeichnen, nichts gebracht? Hätte Christian Lindner öfter auf Sie hören müssen?

Ich glaube nicht, dass Christian Lindner die Landtagswahlen verloren hat.

Also liegt es an den schlechten Spitzenkandidaten in den Ländern?

Wahlniederlagen auf einzelnen Personen abzuladen, ist nicht mein Stil. Es würde auch am tatsächlichen Kern vorbeigehen: Das Problem der FDP bei den Landtagswahlen war aus meiner Sicht, dass sie zu wenig als eigenständige, manchmal auch mutig aneckende politische Kraft wahrgenommen wurde. Wenn sich Wählerinnen und Wähler weder für eine Partei begeistern noch mit ihr streiten wollen, ist das ein Problem.

Daran lag es?

Ja, die FDP sollte mutiger auftreten. In Nordrhein-Westfalen haben die Jungen Liberalen Änderungen am Wahlprogramm vorgeschlagen, die unsere Partei unverwechselbar gemacht hätten. Zum Beispiel durch die Forderung, die Verbeamtung von Lehrern abzuschaffen. Da hieß es aus der FDP, man könne die Forderung nicht ins Wahlprogramm nehmen, weil man dafür keine politischen Verbündeten hätte. Ich finde: Wenn man von einer Sache inhaltlich überzeugt ist, muss man für sie eintreten – gerade, wenn es sonst keiner tut! Im Bund sollten wir diesen Mut unbedingt auch haben.

Ja?

Ja, beispielsweise bei der Aktienrente. Die sollte laut Koalitionsvertrag im ersten Regierungsjahr kommen, aber bisher warte ich vergebens. Das Jahr 2023 muss das Jahr der Aktienrente werden. Aktuell steht unser Rentensystem nicht nur auf wackligen Füßen – sondern auf Füßen, die durch den demografischen Wandel zum Einsturz verurteilt sind. Das weiß jeder, aber die FDP ist die einzige Partei, die das ändern will. Erstens muss das nun 2023 geschehen, zweitens dürfen die zehn Milliarden da nur der Anfang sein.

Hat die FDP zu wenige starke Spitzenpolitiker außer Christian Lindner? Immerhin werden Parteien auch über ihr Personal wahrgenommen. Oder lässt der Parteichef einfach zu wenige neben sich zu?

Persönlichkeiten wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann zeigen doch: Wer uns als „Lindner-Partei“ darstellt, hat keine Ahnung. Aber es ist natürlich so: Die Medien reißen sich besonders um den Parteivorsitzenden, weniger um Fachpolitiker oder um die Vorsitzende der Julis – ich selbst saß noch nie in einer Talkshow. Es ist deshalb wichtig, die Partei breit aufzustellen und dabei auf unterschiedliche Persönlichkeiten zu setzen. In Niedersachsen kandidiert zum Beispiel mit Konstantin Kuhle ein starker Innen- und Rechtspolitiker für den Landesvorsitz.

Die Chefs der Jusos, Grünen Jugend und Jungen Union sieht man öfter in Talkshows.

Stimmt, bei mir haben Maybrit Illner und Markus Lanz noch nicht angerufen.

Was meinen Sie, warum das so ist?

Das müssten Sie die Redaktionen fragen, ich kann da nur spekulieren. Vielleicht liegt es an unserer konstruktiv-kritischen Haltung. Reine Kritik würde sicher zu mehr Einladungen führen. Vielleicht laden Redaktionen deshalb lieber Gerhart Baum ein, da ist auf jeden Fall mit schmissiger FDP-Kritik zu rechnen, das bringt Schlagzeilen und eine gute Einschaltquote. Aber ich beschwere mich nicht, ich habe nur Spaß daran, mit Ihnen zu spekulieren!

Was halten Sie denn von dieser Schlagzeile: Juli-Chefin kritisiert FDP-Chef Lindner, weil er auch 2023 die Schuldenbremse nicht einhält? Das sagt nämlich der Bundesrechnungshof – also, dass der Finanzminister die wahre Haushaltslage verschleiert.

Christian Lindner muss an der Schuldenbremse festhalten. Das gilt erst recht, wenn SPD und Grüne sich täglich mit Forderungen überbieten, was noch alles über Schulden finanziert werden soll. Wenn wir jetzt Sondervermögen schnüren, also Schulden machen müssen, um die Fehler einer desaströsen Außen- und Verteidigungspolitik der letzten Jahre auszubügeln, dann nehme ich das in Kauf, weil auch die solideste Haushaltspolitik wenig Wert ist, wenn man sich im Fall der Fälle nicht verteidigen kann. Aber wenn SPD und Grüne mal wieder im Vorbeigehen die Aufhebung der Schuldenbremse fordern, dann habe ich den Eindruck: Die wollen einfach unbegrenzt Geld ausgeben können. Gut, dass die Schuldenbremse jeder Regierung Grenzen auferlegt, um die finanziellen Spielräume künftiger Generationen zu schützen.

Wie finden Sie es, wenn Wolfgang Kubicki, immerhin ein Vizechef der FDP, öffentlich sagt, dass Karl Lauterbach die Legislaturperiode wohl nicht als Gesundheitsminister überstehen wird? Ist das kritisch-konstruktiv?

Ich hätte das nicht gesagt. Erinnern Sie sich noch an den Beginn der Koalition, als diese einen neuen politischen Stil begründen wollte? Davon würde ich gerne wieder mehr sehen. Aber wenn ich jetzt auf jeden Satz von Wolfgang Kubicki reagieren würde, der mir nicht passt, käme ich nicht mehr dazu, mich mit Politik zu beschäftigen – übrigens auch nicht dazu, berechtigte Kritik an Karl Lauterbach zu üben.

Was halten Sie eigentlich von Elon Musk?

Früher fand ich es spannend, wie disruptiv er als Unternehmer aufgetreten ist. Er hat großen Automobilkonzernen vorgemacht, wie viel man erreichen kann, wenn man auf E-Mobilität setzt. Wie er sich aber jetzt als Alleinherrscher von Twitter inszeniert und dort als vermeintlicher Verfechter freier Meinungsäußerungen die Konten kritischer Journalisten sperrt, ist zutiefst problematisch. Er scheint regelrecht abzudriften. Ich hoffe, er findet den Weg zurück.

Bleiben Sie auf Twitter? Saskia Esken und Stephan Weil von der SPD haben sich ja kürzlich verabschiedet – auch mit Verweis auf Musk und die fehlende Kontrolle der Plattform.

Soziale Medien sind wichtig, um mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu stehen. Twitter ist außerdem eine tolle Plattform für den Austausch mit Wissenschaftlern und Journalisten. Jedes Mal, wenn ich Twitter öffne, lerne ich etwas. Hoffentlich erkennt Elon Musk noch, dass dieser freie Diskurs genau das ist, was Twitter ausmacht. Ich finde: Gerade, wenn das zur Debatte steht, müssen Demokraten auf der Plattform bleiben und Haltung zeigen.