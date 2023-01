Vorwürfe gegen Lindner: Jurist hält Verhalten der Berliner Staatsanwaltschaft für rechtswidrig

War es Vorteilsannahme? Laut einem Bericht des Tagesspiegel sprach Bundesfinanzminister Christian Lindner im Mai 2022 ein Video-Grußwort für eine Bank, die seinen Hauskauf in Berlin finanziert. Nun prüfe die Berliner Generalstaatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten, um förmlich ermitteln zu können – dem FDP-Chef drohe ein Strafverfahren, heißt es.

Das Zweifamilienhaus hatte Lindner, damals noch nicht Minister, bereits im Januar 2021 erworben. Wie der Spiegel berichtete, für 1,65 Millionen Euro. Mit Unterzeichnung des Kaufvertrags soll eine Grundschuld über 2,35 Millionen Euro zugunsten der Karlsruher BBBank eingetragen worden sein – wohl auch wegen der Sanierung. Durch eine Grundschuld werden für gewöhnlich langfristige Kredite abgesichert.

Da es nicht dabei blieb, hat sich die Generalstaatsanwaltschaft eingeschaltet. Denn Lindner lieh sich laut den Berichten im Juni 2022 erneut Geld bei der Bank, die Rede ist von einer weiteren Grundschuld über 450.000 Euro. Und das, nachdem er im Vormonat ein Grußwort zum 100-jährigen Firmenjubiläum gehalten habe. Gibt es einen Zusammenhang? Die Berliner Zeitung sprach mit dem Strafverteidiger Dr. Yves Georg über den Fall.

Berliner Zeitung: Herr Georg, was müsste gegeben sein, damit Christian Lindner sich strafbar gemacht hat?

Yves Georg: Laut Paragraf 331 des Strafgesetzbuchs macht sich ein Amtsträger der Vorteilsannahme strafbar, wenn er für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt. Im Wesentlichen geht es um zwei Fragen. Die erste ist, ob hier überhaupt eine Dienstausübung vorliegt. Und die zweite: Wurde der Vorteil, also der Kredit, für diese Dienstausübung gewährt?

Das müssen Sie erklären.

Der Tagesspiegel schreibt vom „Minister-Grußwort“. Das kann man nur so verstehen, dass Lindner im Mai 2022 als Finanzminister gesprochen habe. Für mich ist das alles andere als klar. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Entscheidungen dazu getroffen, inwiefern sich Politiker, die zugleich Ämter haben, zulasten anderer Parteien, insbesondere der AfD, äußern dürfen. Denn die Regierung muss neutral sein, sie darf ihre Autorität und ihre Mittel nicht nutzen, um vor anderen Parteien zu warnen. Ich meine, dass man auch hier unterscheiden muss: Hat Lindner als Abgeordneter, Parteichef oder Minister das Grußwort gehalten? Nur im letzten Fall hätte er als Amtsträger im Sinne des Strafrechts gesprochen.

Das heißt?

Es kommt zum Beispiel darauf an, wie die Einladung der BBBank an Lindner lautete. Ist er als Minister angefragt worden? Oder wurde er als Parteipolitiker angefragt? Auch könnte eine Rolle spielen, ob er in seinem Grußwort auf sein Amt Bezug nimmt, auf seine Vorhaben als Minister etwa, die auch für die Bank gut sein könnten. Oder hat er das gerade nicht getan, sondern über Pläne der FDP gesprochen? Fraglich ist zudem, was im Video-Grußwort zu sehen ist: Ist das Logo des Finanzministeriums zu sehen? Oder das FDP-Logo?

So viel zur Dienstausübung. Die zweite Frage hinsichtlich einer möglichen Straftat bezog sich auf den Vorteil.

Unterstellen wir einmal, Lindner wäre als Finanzminister angefragt worden, hätte die Bank in Beziehung zu seinem Ministerium gesetzt und das Grußwort vor der Nationalflagge in seinem Ministerbüro gehalten – dann ist die zweite Frage, ob zwischen dem Kredit von 450.000 Euro im Juni und der Dienstausübung im Mai eine sogenannte Unrechtsvereinbarung besteht. Heißt: War beiden Seiten bewusst, dass das eine mit dem anderen zusammenhängen sollte? Das kann man meiner Meinung nach auf Grundlage des bisher Bekannten recht einfach beantworten.

Und wie?

Ganz ehrlich: Lindner sprach zwischen 2017 und 2019, bevor er Finanzminister wurde, siebenmal bei dieser Bank. Er hat dafür üppige Honorare erhalten. Im Jahr 2021, als er nur Parteichef und Abgeordneter war, ließ er sich den Kredit über 2,35 Millionen Euro geben. Als er dann im Mai 2022 für die Bank sprach, tat er also das, was er schon vor seiner Zeit als Minister getan hatte. Und einen Monat später ließ er sich, wie zuvor, einen weiteren, deutlich kleineren Kredit geben. Da halte ich es für sehr fernliegend, dass der Kredit und die Rede in einem Zusammenhang standen. All das hatte schon angefangen, als noch lange nicht abzusehen war, dass er Minister wird. Die Ansprache wäre dann eine von vielen, der zweite Kredit würde an den ersten anknüpfen.

Privat Zur Person Dr. Yves Georg ist Strafverteidiger und Partner der Kanzlei Schwenn Kruse Georg Rechtsanwälte in Hamburg. Zu seinen Schwerpunkten gehört das Wirtschaftsrecht. Georg studierte Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes und schloss das erste Staatsexamen als Landesbester ab. Sein Referendariat absolvierte er in Hamburg unter anderem bei der Großen Strafkammer und dem Hanseatischen Oberlandesgericht. Es folgten das zweite juristische Staatsexamen und die Promotion. Georg verteidigte zuletzt Steuerverfahren aus den Bereichen „Cum Ex“ und „Panama Papers“.

Was wäre denn, wenn Lindner seine private Beziehung zu der Bank vor dem Ministerium verschwiegen hat, bevor er im Mai 2022 das Grußwort aufzeichnete?

Das wäre strafrechtlich nicht relevant. Das mag politisch oder im Sinne des Dienstrechts relevant sein, für die hier erhobenen Vorwürfe spielt das aber keine Rolle.

Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft teilte dem Tagesspiegel mit, sie sei „in eine bei Abgeordneten in Hinblick auf deren Immunität übliche Vorprüfung eingetreten, die noch andauert“. Auch sagte sie, dass das nicht gleichbedeutend mit einem Anfangsverdacht sei. Das klingt nach vielen Fragezeichen.

Ja, und das ist problematisch. Wenn sie prüft, ob sie Ermittlungen aufnimmt, ist das gleichbedeutend damit, dass sie prüft, ob ein Anfangsverdacht besteht. Wenn dieser vorliegt, müssen Ermittlungen aufgenommen werden, und wenn nicht, dann nicht. So etwas an ein Medium weiterzugeben, ist meines Erachtens rechtswidrig. Darüber hinaus ist Verdachtsberichterstattung nur zulässig, wenn ein sogenannter Mindestbestand an Beweistatsachen besteht. Dafür reicht selbst die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens aufgrund eines Anfangsverdachts nicht aus. Hier haben wir aber noch weniger – hier werden nur Vorermittlungen geführt, ob ein Anfangsverdacht besteht.

Die Berichterstattung hat für allerhand Aufregung gesorgt. Die Linkspartei brachte persönliche Konsequenzen für Lindner ins Spiel. Vize-Parteichef Lorenz Gösta Beutin sagte, dass ein Rücktritt des Finanzministers unausweichlich wäre, sollte sich der Verdacht erhärten und es zu einem Strafverfahren kommen. Wie schauen Sie als Jurist auf diese Debatte?

Mich befremdet das. In solchen Fällen fühlen sich viele dazu berufen, einen vermeintlich klugen Satz mit Begriffen wie „Rücktritt“ oder „unter Druck“ hinauszuposaunen. Da geht oft jedes Maß verloren. Wenn der Bundegeschäftsführer der Linken, Tobias Bank, dem Spiegel sagt, dass wenig schädlicher für die Demokratie sei, als wenn Regierungsmitglieder unter Korruptionsverdacht, wohlgemerkt: Verdacht, gerieten, dann ist das harter Tobak. Das in einem Land zu sagen, in dem vor 90 Jahren Abgeordnete bei Abstimmungen in Schutzhaft genommen wurden, finde ich gedankenlos.

Er bezog sich wahrscheinlich auf das Vertrauen in handelnde Politiker.

Aber Verdacht bedeutet doch nicht, dass jemand korrupt war, sondern dass irgendwer einen Verdacht hegt. Ob zu Recht oder nicht, ist doch erst die Frage. Und wenn Herr Bank dann auch noch sagt, gerade der Finanzminister müsse über jeden Verdacht erhaben sein, ist das nichts als Gewäsch. Niemand kann sicher vermeiden, dass andere ihn verdächtigen. Doch genau das verlangt Herr Bank, wenn er dann fordert, Lindner müsse umgehend alles offenlegen und alle Vorwürfe entkräften. Die Unschuldsvermutung gilt auch für Minister, ob für liberale oder linke. Auch in der Politik gilt keine „Schuldvermutung“.

FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki wiederum forderte die Entlassung der Generalstaatsanwältin. Er sagte: „Berichte darüber, dass die Berliner Generalstaatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität von Christian Lindner prüfe, um dem Verdacht einer möglichen Vorteilsnahme nachzugehen, sind eine politische Charakterlosigkeit und eine erhebliche Persönlichkeitsrechtsverletzung sondergleichen.“ Können Sie seinen Frust verstehen?

Ja, denn er sagt zu Recht auch, dass für die Aufnahme von Ermittlungen eine Aufhebung der Immunität gar nicht nötig oder auch nur möglich ist. Ermittlungen gegen Abgeordnete hat der Bundestag mit einem seiner Geschäftsordnung beigefügten Beschluss schon generell genehmigt. Wenn Kubicki sich darüber aufregt, dass eine Generalstaatsanwältin als Leiterin einer Behörde nicht tragbar ist, die ohne Anfangsverdacht mit der Prüfung möglicher Korruptionsermittlungen gegen einen Bundesminister an die Öffentlichkeit geht, kann ich das verstehen. Der Bundesgerichtshof weist regelmäßig auf die Gefahr hin, dass die Öffentlichkeit die bloße Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mit dem Nachweis der Schuld gleichsetzt. Bedeutet: Selbst bei Verfahrenseinstellung oder Freispruch bleibt irgendetwas hängen. Auch wenn es also gut ausgeht für Lindner, wird er lange derjenige sein, der damals „was hatte mit dieser Bank“. Lindner mit Dreck zu bewerfen, ohne dass man etwas hat, ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung.

(Dr. Yves Georg hat einen Beitrag zu den Vormittlungen gegen Finanzminister Christian Lindner im renommierten juristischen Onlinemagazin Legal Tribune Online veröffentlicht.)