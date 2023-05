Vorwurf der Vetternwirtschaft: Trauzeuge von Patrick Graichen verzichtet auf Abfindung

Er stand im Zentrum der Affäre um Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen: Michael Schäfer hätte eigentlich der neue Geschäftsführer der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (Dena) werden sollen. Doch daraus wurde bekanntlich nichts, denn Schäfer war der Trauzeuge von Graichen, der in einer Findungskommission über die Neubesetzung der Stelle mitbestimmt hatte.



Nach Vorwürfen der grünen Vetternwirtschaft hat Schäfer die Stelle nie angetreten – und will auch auf seine Abfindung verzichten, wie er nun auf Twitter mitteilte.

Auf Wunsch des dena-Aufsichtsrats haben wir uns auf eine Aufhebung meines Vertrags verständigt. Es ist der Anschein entstanden, ich sei nicht allein aufgrund meiner Qualifikationen zum Geschäftsführer berufen worden. 1/4 https://t.co/DF8LfexXsq — Michael Schäfer (@schaefer_berlin) May 18, 2023

„Auf Wunsch des dena-Aufsichtsrats haben wir uns auf eine Aufhebung meines Vertrags verständigt“, schrieb Schäfer. Es sei der Anschein entstanden, dass er nicht allein aufgrund seiner Qualifikationen zum Geschäftsführer berufen worden sei. „Weil ich keinen Tag Arbeit für die dena leisten kann, möchte ich auch kein Geld von der dena für mich erhalten, auf die angebotene Abfindung habe ich deshalb verzichtet. Die Verfahrenskosten trägt die dena.“

Die Dena äußerte sich in einer Pressemitteilung ähnlich zu der Vertragsauflösung. Ursprünglich hatte Michael Schäfer zum 15. Juni den Posten antreten sollen. Er werde seine „Kraft und Erfahrung auch künftig dafür einsetzen, was jetzt so wichtig ist: dass wir die Klimaziele durch entsprechende Maßnahmen erreichen“, schrieb der 50-Jährige auf Twitter.

Nach der Trauzeugen-Affäre um Graichen hat die Dena die Stelle ihres Geschäftsführers nun wieder neu ausgeschrieben. „Es ist gut, dass wir jetzt schnell mit der Neuausschreibung gestartet sind. Die Dena braucht für ihre wichtige Arbeit zur Umsetzung der Energie- und Klimaziele zeitnah die Nachbesetzung des Vorsitzes der Geschäftsführung“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende, Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel (Grüne), am Donnerstag, einen Tag nach der Veröffentlichung der Ausschreibung.

Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft durfte Staatssekretär Graichen zunächst im Ministerium von Robert Habeck (beide Grüne) bleiben, am Mittwoch wurde dann sein Ausscheiden verkündet. Graichen muss seinen Posten als Ergebnis weiterer interner Prüfungen räumen, wie Habeck mitteilte. Hintergrund ist demnach die geplante Förderung eines Projekts des BUND-Landesverbands Berlin, in dessen Vorstand Graichens Schwester sitzt. (mit dpa)