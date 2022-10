Vorwürfe an Rabbinerschule: Uni Potsdam stellt Bericht vor Nach Vorwürfen sexualisierter Belästigung an der Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg präsentiert die Universität Potsdam den Bericht einer Untersuchungskomm... dpa

Potsdam/Berlin -Nach Vorwürfen sexualisierter Belästigung an der Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg präsentiert die Universität Potsdam den Bericht einer Untersuchungskommission. Das fünfköpfige Gremium wertete Gespräche und Verträge vor dem Hintergrund öffentlicher Vorwürfe der sexualisierten Diskriminierung, des Machtmissbrauchs und des wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Institut für Jüdische Theologie aus. Uni-Präsident Oliver Günther und die Leiterin der Kommission, die Gleichstellungsbeauftragte Christina Wolff, stellen den 20-seitigen Bericht am Mittwoch (9.00 Uhr) in Potsdam vor. Darin werden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch Handlungsempfehlungen gegeben.