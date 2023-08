Wählen mit 16 in Berlin: Jetzt soll es plötzlich ganz einfach sein!

Die Pläne, die Absenkung des Wahlalters in Berlin auf 16 Jahre mit Besuchen der Bundeswehr an Schulen zu verbinden, bleibt umstritten. Während die CDU beides miteinander verknüpfen will, bleiben andere Parteien zurückhaltend bis ablehnend. Dennoch könnte zum Jahresende über die Wahlrechtsreform abgestimmt werden, eine Zustimmung gilt als sicher. Aber es bleibt ein Nachgeschmack und einiger Ärger.

„Es ist perfide, das Wahlrecht an Bedingungen zu knüpfen. Die jungen Menschen sind politisch und sollten mitbestimmen dürfen. Ältere Leute haben auch keine politische Bildungskurspflicht vor den Wahlen“, sagt Klara Schedlich auf Anfrage der Berliner Zeitung. Die Reinickendorferin ist Vize-Fraktionschefin der Grünen und mit 23 Jahren jüngstes Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses.

Runter von der Bremse: CDU und SPD in Berlin bewegen sich

Doch was ist geschehen? Welche Bedingungen sind geknüpft worden an eine Verfassungsänderung, für die zwei Drittel des Parlaments ihre Zustimmung geben müssen?



Die Berliner CDU ist traditionell Bremserin in der Frage nach einem Wahlrecht ab 16. Nun, da die Änderung dennoch in den Koalitionsvertrag der Groko eingeflossen ist, wollen die Christdemokraten eine Verknüpfung: „Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um politische Bildung zu stärken“, sagt Vize-Fraktionschef Danny Freymark.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Für die CDU bedeutet das, dass Schüler zumindest einmal ein Parlament besuchen sollten. Gleichzeitig sollten aber etwa auch Bundeswehrangehörige Unterrichts- und Schulbesuche durchführen.



So heißt es im ursprünglichen Antrag der CDU: „Um Schülerinnen und Schülern an Berliner Schulen demokratische Werte näherzubringen, wird der Dialog von Jugendlichen mit Vertretern demokratischer Institutionen auch in den Schulen durch Unterrichts- und Schulbesuche intensiviert. Vertreter der Legislative, der Exekutive und der Judikative sollen ebenso wie Polizistinnen und Polizisten, die Bundeswehr und Vertreter weiterer demokratischer Institutionen regelmäßige Unterrichts- und Schulbesuche durchführen.“

Nun ist die SPD traditionell Bremserin in der Frage nach Besuchen der Bundeswehr an Schulen – wie die Grünen und die Linken übrigens auch. Nach Gesprächen mit der SPD wird nun auf die Nennung von Polizei und Bundeswehr verzichtet. Diese seien durch die Formulierung „demokratische Institutionen“ ohnehin mitgemeint, heißt es.

Berliner Schulen entscheiden selbst, wen sie einladen – egal, was die Politik sagt

Für die SPD hat Alexander Freier-Winterwerb die Änderungen verhandelt. Er spricht „eher von einer Frage der Semantik“. Inhaltlich könne und wolle er „darin keinen großen Konflikt erkennen“.



Im Gespräch mit der Berliner Zeitung verweist Freier-Winterwerb auf eine Autonomie der Schulen, wen sie einladen – und wen nicht. „Das ist allein deren Entscheidung“, sagt der Politiker. Egal, was das Abgeordnetenhaus dazu sagt.



So oder so: Einer Zweidrittel-Mehrheit für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre steht offenbar nichts im Wege. „Wir werden dafürstimmen. Dafür haben wir schon lange gekämpft, und ich kann es kaum erwarten“, sagt die Grünen-Politikerin Schedlich. Trotz allen Ärgers über die CDU.