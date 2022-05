Oft ist es ja umgekehrt, aber beim Thema Wählen ist der Bundestag deutlich schneller als das Volk. Diesen Eindruck gewinnt man angesichts einiger durchaus auseinanderlaufender Entwicklungen in Politik und Gesellschaft. Während die Mamis und Papis ihre 16 Jahre alten „Kinder“ gerne noch mit dem Auto zur Schule und in den Turnverein chauffieren, ihnen Butterbrote schmieren, bestimmen wollen, was sie anziehen sollen und mit wem sie in den Urlaub fahren, wird der Souverän den Kids demnächst die volle Mitbestimmung einräumen. Irgendwie passt das nicht zusammen.

Im Bundestag steckt hinter der plötzlich so progressiven Entwicklung die selbst ernannte Fortschrittskoalition, die ihrem Namen gern in diesem Punkt alle Ehre erweisen möchte. Beim Wahlrecht ist sie bereits weit gekommen. Eine Bundestagskommission ist inthronisiert und kümmert sich um die nötige Grundgesetzänderung. In den Ländern rumort es auch, wenn auch nur punktuell. Bisher erlauben nur fünf Länder Jugendlichen die Stimmabgabe, darunter Brandenburg. Aber Berlin und andere machen sich gerade auf den Weg. Nur auf kommunaler Ebene ist der Vorsprung ein bisschen größer.

Redet mit den Jugendlichen!

Und in der Gesellschaft? Da dominieren die Stimmen der Älteren und oft sind das leider mutlose, konservative und herablassende Kommentare. Da ist die Rede davon, dass Jugendliche ja gar keine Erfahrung hätten und die Themen, über die sie mit der Wahl zu entscheiden hätten, ja nicht überschauen würden. Als ob das den Älteren gelänge. Die Welt, in der wir leben, ist komplex. Man muss sie erklären und zwar so, dass Kinder wie Greise und auch Menschen ohne großen Bildungshintergrund sie verstehen können. Sie alle sind betroffen von Politik und sollten über die weitere Entwicklung ihrer Gesellschaft mitbestimmen können. Man macht es ihnen aber nicht gerade leicht. Und die Jugendlichen werden auch noch unterschätzt.

Immer wieder ist das Argument zu hören, ein Wahlrecht für Jugendliche würde ja ohnehin nur die privilegierten Kids aus gut situierten Haushalten erreichen, in deren Familien beim Abendessen über Politik gesprochen wird. Erste Frage: Woher wissen diese Leute das? Wer mit Jugendlichen spricht, hört durchaus Lebenserfahrung und Haltung aus ihren Worten heraus und zwar quer durch alle Schichten. Zweite Frage: Wie uninteressant kann man Politik eigentlich noch verkaufen? Wenn man natürlich nur über Gremien, was ist ein Bundestag, was eine Zweitstimme und welche Parteien gibt es spricht, muss man sich nicht wundern. Bald werden nicht nur junge Leute entnervt abwinken, sondern andere auch.

Hier ist eine deutlich andere, moderne und zupackende Kommunikation aus der Politik heraus notwendig. Und es gibt auch überhaupt keine Ausrede. Mit Videoplattformen, Live-Events auf Chat-Plattformen und Influencern stehen vielfältige, moderne und massentaugliche Mittel zur Verfügung. Man muss sie nur nutzen. Investitionen in die politische Bildung und ein von aktuellen Themen bestimmter Politikunterricht sind natürlich außerdem wünschenswert und nötig.

Die Erwachsenen müssen sich selbst ändern

Jugendliche interessieren sich durchaus für Politik. Sie wollen wahrgenommen werden, mitbestimmen und viele empfinden es als höchst ungerecht, dass sie später ausbaden werden müssen, was die Älteren heute für das Land entscheiden. Sie sind auch motiviert. Das hat Fridays for Future deutlich gezeigt. Bisher sind sie allerdings von vielen Prozessen ausgegrenzt, werden belächelt und die Hürden sind hoch.

Tatsächlich ist es an den Erwachsenen, hier die Haltung zu ändern, den Kids mehr zuzutrauen und sie auch stärker zu fordern. Es sind ja nicht nur die Mama-Taxis und die Butterbrote. Neben dem Verhätscheln hat auch die Tendenz zugenommen, Kinder und Jugendliche als Ausdruck des eigenen Egos zu missbrauchen. Anstatt zur Selbstständigkeit zu erziehen, basteln viele Eltern am Familienideal herum, so lange, bis die Kids mit Abitur und Unizeugnis ausgestattet als Erfolg gelten können. Das ist für die Jugendlichen nicht nur Belastung. Es macht auch bequem, alle Entscheidungen werden ihnen abgenommen. Eine Erziehung zur politischen Selbstbestimmung sehe allerdings anders aus.

Ein Fazit bleibt nach alldem: Mit einer Veränderung des Wahlrechts ist es nicht getan. Die Erwachsenen werden sich auch selbst ändern müssen. Aber vielleicht kommt das ja noch, wenn die Jugendlichen an den Urnen anders wählen, als die ältere Gesellschaft sich das so vorstellt. Learning by Doing – das könnte Überraschungen geben. Aber interessant wird das sicherlich.