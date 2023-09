Wählen mit 16: Stimmt die CDU jetzt allem zu, um an der Macht zu bleiben?

Das Wahlalter 16; ein Queerbeauftragter, der sich im Ton vergreift; Billig-Tickets im ÖPNV; eine bessere Bezahlung einst eigens outgesourcter Dumping-Beschäftigter von Charité und Vivantes; ein Gesetz, das einen Rahmen schafft für eine mögliche Enteignung großer Immobilienkonzerne; womöglich bald eine Strafabgabe für Unternehmen, die nicht genug ausbilden – alles Themen, auf die sich viele Christdemokraten bis vor wenigen Monaten kaum eingelassen hätten.

Schon kurz nach der Wahl trauten viele Berliner ihren Augen und Ohren nicht. Wo war die CDU geblieben, die mit markigen Worten die Silvester-Krawalle kritisierte? Die Nennung der Verdächtigen bei ihren Vornamen verlangte, weil deren Nachnamen womöglich zu deutsch geklungen hätten? Die grüne Verkehrspolitik verdammte und sich zur Anwältin der autofahrenden Mehrheit aufschwang?

Und bei manchen Themen ist es so, dass weder CDU noch mehrheitlich die SPD – diese Einschränkung ist bei den Sozialdemokraten sowieso immer wichtig – eine Änderung wollen und diese dennoch notwendig ist. So steht seit Jahren das Kopftuchverbot für Lehrerinnen oder Rechtsreferendarinnen in Berlin auf der Kippe. Das Berliner Neutralitätsgesetz, das dieses regelt, ist von gleich zwei Gerichten als diskriminierend und deswegen verfassungswidrig eingestuft worden: vom Bundesverfassungsgericht und vom Bundesarbeitsgericht. Also haben CDU und SPD in ihren Koalitionsvertrag hineingeschrieben, dass sie dieses Gesetz „gerichtsfest an die aktuelle Rechtsprechung anpassen“ wollen. Weil sie müssen – nicht etwa, weil sie inhaltlich wollten. Auf diesen Tanz auf dem juristischen Hochseil darf die staunende Öffentlichkeit schon jetzt gespannt sein.

Wo ist also der Konservatismus geblieben? Und wo ist der Spitzenkandidat Kai Wegner geblieben, der doch wegen dieser scheinbar unverrückbaren Grundfesten gewählt wurde?



Die einfachste Antwort wäre: Wegner und CDU haben sich verkauft. Sie haben diese Positionen aufgegeben, um nach sechseinhalb harten Oppositionsjahren wieder in den Senat, um nach 22 Jahren wieder ins Rote Rathaus zu kommen.

Doch diese einfache Antwort wäre falsch. Tatsächlich hatte sich die CDU in ihren Oppositionsjahren im konservativen Milieu eingemauert. Sie hatte sich aus ihrer Gegenposition zum zeitgeistigen Rot-Grün-Rot in eine Ecke manövriert, aus der es kaum einen Ausweg zu geben schien. Bis plötzlich die Abgeordnetenhauswahl wiederholt werden musste. Allein die schiere Notwendigkeit, entstanden durch ein sehr berlinisches Laissez-Faire bei der Pannenwahl, bedeutete das Aus für Rot-Grün-Rot. Und die unverhoffte Chance für die CDU.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Natürlich hat sich auch die SPD bewegen müssen, ist auch sie Kompromisse eingegangen. Der Einstieg in die Koalition war nur zum Preis einer innerparteilichen Zerreißprobe zu bekommen. Die starke Parteilinke und auch die Jusos waren dort, wo sie hingehören: auf den Barrikaden.

Die anderen warteten auf die CDU. Jedenfalls ist es schon auffällig, wie erleichtert viele Spitzen-Sozis aus Regierung und Parlament klingen, wenn sie von den neuen Partnern sprechen. Wie einfach plötzlich vieles gehe – ohne langwierige, lästige und anstrengende Auseinandersetzungen. Diese Erleichterung ist gleichzeitig verräterisch, offenbart sie doch, wie genervt die Mehrheits-SPD von ihren Partnern war.

Dennoch: Wie schwer nicht wenigen Christdemokraten der Weg zur SPD gefallen ist, zeigte sich bei der Wahl Wegners zum Regierenden Bürgermeister. Drei Wahlgänge brauchte der Wahlsieger, um am Ende tatsächlich zu gewinnen. Wegner selbst gestand später ein, dass ihm wohl auch einige der eigenen Leute zunächst die Gefolgschaft verweigert hatten. Kompromisse haben ihren Preis, doch ohne sie ist Politik, die Kunst des Möglichen, nicht möglich.

Seit der Wahl gibt es einen Spruch in der Berliner Politik: „Der rote Kai!“ Soll heißen, Wegner sei zu einem Linken geworden. Das ist natürlich grober Unfug. Tatsächlich hat er seinen jahrelangen Weg vom Rechtsaußen der Berliner CDU in die Mitte der Gesellschaft fortgesetzt, dort, wo die Partei Wahlen gewinnt. Wegner ist bis heute kein klassischer Liberaler, aber er hat das Sturzkonservative abgelegt. So oder so ist Kai Wegner ein wandelnder Kompromiss.