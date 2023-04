Wärmepumpe und Tempolimit: Sind wir bereit für mehr Klimaschutzmaßnahmen?

Forschungsprojekt PACE

PACE wirft einen psychologischen Blick auf den Klimawandel und betrachtet vor allem die Handlungsbereitschaft zum Klimaschutz: Was tun die Menschen bereits, welche Maßnahmen befürworten sie und warum, nehmen sie den Klimawandel auch als Gesundheitsrisiko wahr? In regelmäßigen Abständen sollen Wissen, Risikowahrnehmung, Vertrauen, Einstellungen und Verhalten der deutschen Bevölkerung in der Klimakrise untersucht werden. Dabei wird die erwachsene Allgemeinbevölkerung (18 bis 74 Jahre) in allen Bundesländern abgebildet.