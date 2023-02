Waffen an die Ukraine: Wir Polen fühlen den Schmerz des russischen Missbrauchs

Angesichts der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine hat sich die europäische Sicherheitsarchitektur drastisch verändert. Im Strategischen Konzept der Nato 2022 (dem wichtigsten Dokument, das die Vision der Nato für das nächste Jahrzehnt definiert) heißt es: „Die Russische Föderation stellt die bedeutendste und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Bündnispartner dar.“

In der Zwischenzeit haben die Ukraine und ihre Gesellschaft im Gegensatz zu vielen Skeptikern und Analysten große Widerstandsfähigkeit und die kontinuierliche Fähigkeit bewiesen, ihr Heimatland gegen die russischen Besatzer zu verteidigen. Und entgegen mancher Erwartung hat die transatlantische Gemeinschaft mit ihrer sofortigen und weitgehend einheitlichen Reaktion den Ukrainern geholfen, ihren Verteidigungskrieg zu führen.

Russland sollte möglichst geschwächt aus dem Krieg hervorgehen

Infolgedessen haben die Mitgliedstaaten der Nato und der Europäischen Union (oder des sogenannten kollektiven Westens) versucht, sich auf eine gemeinsame Agenda zu einigen, die sie bei ihren Bemühungen um die Unterstützung der Ukraine leiten und sicherstellen soll, dass der Frieden schließlich nach Europa zurückkehrt. Drei Ziele wurden häufig als wesentliche Bestandteile dieser Agenda genannt.

Erstens muss es eine souveräne und unabhängige Ukraine geben, und die westlichen Staaten sollten die Ukrainer bei der Rückeroberung ihres Territoriums unterstützen. Zweitens darf die Unterstützung der Ukrainer bei der Rückeroberung nicht dazu führen, dass die Nato oder ein Nato-Mitgliedstaat in einen direkten militärischen Konflikt mit Russland gerät.

Panzerhaubitze „Krab“ (l) und ein Raketenwerfer „Langusta“ der polnischen Streitkräfte. Reiner Jensen/dpa

Drittens sollte Russland nicht nur einen wirtschaftlichen und politischen Preis dafür zahlen, dass es den Krieg angezettelt und die Ukraine zerstört hat, sondern es sollte auch möglichst geschwächt aus dem Krieg hervorgehen, damit es in absehbarer Zukunft nicht in der Lage ist, seine Nachbarn anzugreifen und die europäische Sicherheit zu destabilisieren. Da diese drei Ziele – auch wenn sie immer wieder formuliert werden – einige Vorbehalte und konkurrierende Interpretationen unter den westlichen Verbündeten mit sich bringen können, wollen wir sie aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren und die Optionen und Szenarien erörtern, die uns in einem entscheidenden Kriegsjahr bevorstehen.

Euer Krieg, nicht unserer?

Letztes Jahr, nur wenige Tage vor der russischen Invasion in der Ukraine, versuchte Präsident Selenskyj, die Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz davon zu überzeugen, dass der russische Angriff mehr als unmittelbar bevorstehe und dass die Ukraine jede notwendige Unterstützung und Hilfe benötige, um den Angriff zu überstehen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2022. Tobias Hase/dpa

Seine Warnung stieß teilweise auf taube Ohren. Die Debatte unter den Konferenzteilnehmern war zumeist geteilt zwischen denjenigen, die das Kriegsrisiko für beträchtlich hielten, und denjenigen, die den Ausbruch eines Krieges für unwahrscheinlich hielten. Seit dem 24. Februar 2022 steht nicht mehr in Frage, wer damals recht hatte.

Doch selbst nachdem Russland seinen brutalen Krieg in vollem Umfang begonnen hatte, blieb die Spaltung zwischen den beiden Gruppen bestehen. Diejenigen, die vor dem 24. Februar behaupteten, Russland plane ernsthaft einen Krieg, verwandelten sich bald in starke Befürworter des ukrainischen Überlebenskampfes, da sie verstanden, dass der Sieg des Kremls nicht selbstverständlich war. Diejenigen, die zuvor der Meinung waren, dass die Chancen für eine umfassende russische Invasion minimal waren, glaubten nun, dass die militärische Unterstützung des Westens der Ukraine nicht helfen würde.

Foto: Privat Zur Person Wojciech Michnik ist derzeit Juniorprofessor für Internationale Beziehungen und Sicherheitsstudien an der Jagiellonen-Universität in Krakau. Er ist Transatlantischer Projektkoordinator des Mittel- und Südosteuropaprogramms an der LSE IDEAS an der Jagiellonen-Universität und Mitherausgeber von New Eastern Europe. Er ist ehemaliger Eisenhower Defense Fellow am Nato Defense College in Rom und Fulbright Visiting Scholar am Harriman Institute der Columbia University in New York City. Er promovierte an der Jagiellonen-Universität in Krakau.

Dieser Unterschied in der Interpretation der Situation könnte symbolträchtiger nicht sein als in den folgenden diplomatischen Reaktionen einiger europäischer Staats- und Regierungschefs. Während die Präsidenten Estlands, Litauens, Lettlands und Polens im April 2022 in die Ukraine reisten, um sich mit Wolodymyr Selenskyj zu treffen und ihre Unterstützung für den ukrainischen Präsidenten und sein Land zu bekunden, führten der französische Präsident und die deutsche Bundeskanzlerin ein gemeinsames Telefongespräch mit dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, über die Möglichkeiten eines Waffenstillstands und einer Konfliktbeendigung. Dies zeigt nicht nur einen symbolischen Unterschied in der westlichen (europäischen) Herangehensweise an Russlands Krieg gegen die Ukraine, sondern auch eine potenzielle Kluft in der Interpretation dessen, was in diesem Krieg auf dem Spiel steht und welche Art von Kosten wir bereit sind zu tragen.

Es geht in diesem Krieg auch um uns, unsere Lebensweisen

„Wir verteidigen uns gegen die antieuropäischste Kraft der modernen Welt“, sagte der ukrainische Präsident Anfang Februar vor dem Europäischen Parlament. Dies ist nicht nur die ukrainische, sondern zunehmend eine gesamteuropäische Perspektive. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine stellt eine existenzielle Bedrohung sowohl für die Ukrainer als auch für die anderen Europäer dar.

09.02.2023: Ukrainer und Russen nehmen an einer Friedensdemonstration in Krakau teil. Artur Widak/imago

Schließlich geht es in diesem Krieg nicht nur um die Ukraine oder Russland, sondern um unsere Lebensweise. Nach den Worten der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, muss die Antwort auf „Russlands illegale, brutale und ungerechtfertigte Invasion der souveränen Ukraine standhaft, stark und unerschütterlich sein. Jedes Anzeichen von Uneinigkeit unter uns wird sofort ausgenutzt werden.“ (11. Oktober 2022) Dennoch besteht unter den politischen Führern und Gesellschaften des Westens noch immer kein Konsens über die Dringlichkeit, auf die russische Invasion zu reagieren.

Eine mittel- und osteuropäische Perspektive

Wir sind uns nicht nur uneinig darüber, wessen Krieg es ist – einige behaupten, dass es sich hauptsächlich um einen ukrainischen Krieg handelt, und andere, dass der Krieg im Grunde genommen unser Krieg ist, während die Ukraine nur der Staat ist, der angegriffen wurde –, sondern wir unterscheiden uns auch in der Wahrnehmung des eigentlichen Charakters dieses Krieges.

Einige sehen diesen Krieg als ein Ereignis, das am 24. Februar 2022 begann, während andere ihn als einen sehr langen Prozess betrachten, der bis zur Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 oder dem russischen Krieg mit Georgien oder sogar bis zur ukrainischen Unabhängigkeit im Jahr 1991 zurückreicht. Wenn der Krieg als dieser lange Prozess zu verstehen ist, würde Russland folglich als aggressiver Staat gesehen werden, der diesen Krieg seit Jahren gegen die Ukraine und andere russische Nachbarn führt.

Die unterschiedliche Wahrnehmung des Krieges ist entscheidend für das Verständnis der Reaktionen auf den Krieg und auch für die erwarteten Ergebnisse des Krieges. Wer beispielsweise davon ausgeht, dass der Krieg erst vor einem Jahr begonnen hat, argumentiert anschließend, dass die Ukraine nur eine friedliche Einigung mit Russland erzielen müsse, damit der Krieg beendet wird und alle „zur Tagesordnung übergehen“ können. Wenn wir diesen Krieg jedoch als einen langen Prozess betrachten, der lange vor der Invasion im Februar 2022 begann, dann verstehen wir, dass dieser Krieg möglicherweise eingefroren (und wieder aufgetaut), aber nicht ohne einen ukrainischen oder russischen Sieg beendet werden kann.

Russland muss geschwächt werden

Unter diesem Gesichtspunkt wäre eine mögliche Friedensregelung zur Beendigung des Krieges nur möglich, wenn eine der beiden Seiten den Krieg verliert. Mit anderen Worten: Wenn Russland seine Kriegsziele nicht erreicht und gezwungen ist, seine ständigen Angriffe auf das Nachbarland aufzugeben.

Der Sportartikelkonzern Adidas sowie Rivalen Nike und Puma zogen sich nach Ausbruch des Krieges vorübergehend aus Russland zurück. AP

Diese letztgenannte Auffassung des Krieges und seiner erwarteten Ergebnisse wird von den osteuropäischen Verbündeten allgemein geteilt. Interessanterweise sind die meisten europäischen Frontstaaten (von Finnland im Norden bis Rumänien im Süden), die in der Vergangenheit russische oder sowjetische Traumata erlebt haben, seit dem Tag, an dem die russische Invasion in vollem Umfang begann, auf derselben Seite.

Ein zu erwartendes Ergebnis dieses Krieges ist die Schwächung Russlands (man denke an das Russland der 1990er-Jahre), sodass Moskau zu sehr mit seiner eigenen Schwäche beschäftigt ist, um jenseits seiner Grenzen Unheil anzurichten. Es überrascht nicht, dass dieses Szenario von Russland unter der Führung von Wladimir Putin entschieden abgelehnt wird. Vor allem viele Politiker im Westen stehen diesem Szenario skeptisch gegenüber, da sie befürchten, dass ein „in die Enge getriebenes Russland“ beschließen könnte, den Konflikt durch eine direkte Konfrontation mit der Nato und ihren Mitgliedstaaten zu eskalieren.

Der gemütliche Lebensstil des Westens hat ihn schwach gemacht

Um die oben genannten Argumente im Detail zu erörtern, sind zwei Beobachtungen wichtig, die in Mittel- und Osteuropa weithin geteilt werden. Erstens: Die Ukraine ist und war ein unabhängiger Staat im Herzen Europas. Zweitens: Die Ukraine sollte nicht als eine Funktion der imperialen Ambitionen Russlands behandelt werden, sondern als objektiv unabhängiges Gebilde mit eigener Handlungsfähigkeit und gleichem Recht auf Koexistenz mit anderen europäischen Nationen.

Ich schreibe diese Worte, obwohl sie dort, wo ich herkomme, selbstverständliche Wahrheiten sind. Doch die ständigen Debatten darüber, was die Russen tun würden (anstelle dessen, was die Ukrainer tun würden), die in den intellektuellen Kreisen Westeuropas immer noch präsent sind, lassen mich daran zweifeln, dass wir in Europa ein gleiches Verständnis grundlegender historischer Fakten haben.

Diese unterschiedlichen Sichtweisen könnten nicht nur auf ein unterschiedliches Verständnis der europäischen Geschichte und der Rolle Osteuropas, der Ukraine und Russlands in dieser Geschichte zurückzuführen sein. Oder sogar aus der Teilung zwischen dem Westen und dem Osten während des Kalten Krieges. Sie könnten auch ein Nebenprodukt des gemütlichen Lebensstils sein, den die meisten westeuropäischen Gesellschaften seit Jahren führen, und der damit einhergehenden Vorstellung, dass der Frieden in Europa ein für alle Mal gegeben ist und keine permanente militärische Bereitschaft erfordert.

Russland ist eine Kolonialmacht, so muss man das Land auch behandeln

Sie rühren auch von einer falschen Wahrnehmung Russlands im Westen her, das oft nur als eine weitere ehemalige Großmacht im Umbruch betrachtet wird, die um jeden Preis in die geoökonomische Umlaufbahn Europas gebracht werden muss. Dieses Element wurde übrigens durch jahrelange russische Desinformationskampagnen, die auf die euro-atlantischen Gesellschaften abzielten und ihnen „erklärten“, dass Russland nichts als Frieden wolle, stark hervorgehoben, doch leider wurde es durch die Nato-Osterweiterung (in der russischen Rhetorik aggressiver als „Expansion“ bezeichnet) eingekreist und provoziert.

Der russische Präsident Wladimir Putin. Sergei Karpukhin/imago

Um dies auf der Karte zu verdeutlichen: Die gesamten Landgrenzen der Russischen Föderation sind mehr als 22.000 Kilometer lang, von denen weniger als ein Sechzehntel (1215 Kilometer) mit Nato-Mitgliedern geteilt werden. Russland hat Landgrenzen mit 14 Ländern, von denen nur fünf Nato-Mitglieder sind. Wie der Mythos von der „Einkreisung und Provokation“ Russlands durch die Nato zu einem ernstzunehmenden Argument in den intellektuellen Kreisen des Westens wurde, ist ein noch zu lösendes Rätsel.

Zweitens steht die Tatsache außer Frage, dass Russland eine Kolonialmacht ist und war. Es war sowohl im Zarenreich als auch in der Sowjetunion eine Kolonialmacht, als es den Völkern die Unabhängigkeit nahm, Völkermord beging (z.B. Holodomor, eine vom sowjetischen Regime 1932–33 herbeigeführte Hungersnot, die 2022 vom Europäischen Parlament als Völkermord anerkannt wurde) und Völker ethnisch säuberte, indem es sie in das riesige russische Reich umsiedelte. Und schließlich war es auch eine koloniale und imperiale Macht während seiner letzten Version der Russischen Föderation unter der Herrschaft von Wladimir Putin und seiner Clique.

Russland führt einen Krieg der ethnischen Vernichtung

Auch dies sind nur Fakten für die Mehrheit der Menschen in Osteuropa, sei es in Estland, Polen, Rumänien oder der Ukraine, denn ihre Geschichte ist oft eine klaffende Wunde des russischen (und sowjetischen) Missbrauchs, der an ihren Verwandten und Vorfahren begangen wurde. Für die Menschen in Westeuropa scheint diese Perspektive jedoch weit weniger offensichtlich zu sein, als ob unsere Handlungsfähigkeit und unsere geopolitischen Erfahrungen es nicht wert wären, betrachtet zu werden.

Deshalb muss es stets wiederholt werden: Russland und sein historischer Vorgänger, die Sowjetunion, haben Nationen versklavt, Staaten erobert und Gesellschaften und Menschen von der Ostseeregion bis nach Zentralasien eingeschüchtert. Ironischer- und zynischerweise stellt sich Russland sehr oft als antiimperialistische Macht dar, die sich in Opposition zur kolonialen europäischen Geschichte befinde. Diese verzerrte Version der Geschichte sollte uns nicht in die Irre führen, denn es war genau umgekehrt. Russland hat jahrelang seine Macht genutzt, um sicherzustellen, dass seine sogenannten „Interessensphären“ und das „nahe Ausland“ von Moskau unterworfen und kontrolliert werden.

Zerstörung in Bucha bei Kiew. Felipe Dana/AP

Solange wir in diesem Zusammenhang die Agenda der Ukrainer, die überfallen und angegriffen wurden, nicht anerkennen, werden wir uns nicht auf eine tragfähige und langfristige Antwort auf Russlands Krieg im Herzen Europas einigen können. Wenn wir Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht als das sehen, was er ist und war, nämlich ein Krieg der imperialen Eroberung und ethnischen Vernichtung, wird es nahezu unmöglich sein, eine dauerhafte europäische Antwort auf diesen Krieg zu finden. Solange wir nicht verstehen, dass dieser Krieg Teil eines langen Prozesses ist, der lange vor dem 24. Februar 2022 begonnen hat, werden wir nicht in der Lage sein, unsere Gesellschaften auf eine langfristige Widerstandsfähigkeit und notwendige (wirtschaftliche) Opfer vorzubereiten.

Jenseits von Panzern und Düsenjets

Die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang – und bisweilen ein Streitpunkt zwischen den euro-atlantischen Partnern – ist, wie man der Ukraine helfen kann, den Verteidigungskrieg gegen Russland zu gewinnen. Darauf gibt es eine klare Antwort: Als Europäer, Mitglieder der Europäischen Union und der Nato sollten wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Ukrainer dabei zu unterstützen, den russischen Eroberungskrieg zu stoppen.

Es sollte auch ziemlich einfach zu verstehen sein, dass es der Ukraine und ihrem Volk obliegt, zu entscheiden, was die Bedingungen für einen Sieg und den anschließenden Frieden sind. Doch wie die nicht enden wollenden Debatten über die Entsendung von Militärhilfe und Ausrüstung in die Ukraine gezeigt haben, gibt es unter den westlichen Partnern der Ukraine keinen Konsens über das Endspiel des Krieges.

Seit fast einem Jahr wird darüber diskutiert, welche Art von militärischer Ausrüstung der Westen in die Ukraine schicken sollte und welche Art von Ausrüstung die Überschreitung der sogenannten „roten Linie“ (die als potenziell eskalierend gilt) sein würde. Noch vor einem halben Jahr war die Lieferung von Patriot-Boden-Luft-Raketen (eines der modernsten Verteidigungssysteme der Welt) an einen Nicht-Nato-Verbündeten wie die Ukraine nicht genehmigt worden.

Multinationale Militärangehörige beraten sich während des Manövers „JAWTEX 2014 - Joint Air Warfare Tactical Exercise“ auf dem Truppenübungsplatz bei Klietz (Sachsen-Anhalt). Jens Wolf/dpa

Jetzt werden sie als geeignet eingestuft, um den Ukrainern übergeben zu werden. Vor ein paar Monaten schienen Panzer, wie die Debatte um die in Deutschland hergestellten Leopard-2-Panzer zeigte, eine weitere „rote Linie“ zu sein. Einige Regierungen (darunter auch die deutsche) lehnten eine Lieferung dieser Panzer an die Ukraine vehement ab, um dann ihre Meinung zu ändern und im Januar 2023 grünes Licht für die Lieferung dieser Panzer an die Ukraine zu geben, um die russischen Besatzer abzuwehren.

Eine Niederlage der Ukraine wäre fatal

Jetzt wird über Düsenjets diskutiert, und wie die vorherigen „roten Linien“ gezeigt haben, wird die Ukraine diese wahrscheinlich auch bekommen (ob die Ukrainer einen viel größeren Bedarf an Munition und Mittel- und Langstreckenraketen haben, ist eine andere Frage). Unterm Strich wäre der Ukraine und ihren westlichen Partnern besser gedient, wenn sie Entscheidungen über die Lieferung all dieser Verteidigungswaffen an die Ukraine vor einem halben Jahr oder früher getroffen hätten.

Aber die oben erwähnten Dilemmata in Bezug auf die Entsendung von Waffen sind nur ein Teil des größeren Problems, dem wir im Westen gegenüberstehen. Wollen wir, dass die Ukraine gewinnt, oder wollen wir nur nicht, dass sie den Krieg verliert? Es gibt einen bedeutenden Unterschied zwischen diesen beiden Fragen.

Ukrainische Soldaten der 3. Separat-Panzerbrigade im Raum Charkiw. Vadim Ghirda/AP

Ein Sieg der Ukraine – von den Ukrainern selbst definiert – würde höchstwahrscheinlich bedeuten, dass Kiew die Kontrolle über das gesamte ukrainische Territorium in den Grenzen von vor 2014 wiedererlangt. Die Ukraine, die nicht gewinnt, verliert wahrscheinlich einen Teil ihres Territoriums und ist gezwungen, einen verfrühten Friedensvertrag mit Russland zu schließen, der die ukrainische Souveränität erheblich einschränkt und mit ziemlicher Sicherheit die „Entfesselung“ des Krieges in der Zukunft bedeutet.

Waffensysteme und Ausrüstung für die Ukraine

Wenn wir Ersteres wünschen – wie es das Verhalten einiger westeuropäischer Staats- und Regierungschefs in den ersten Monaten nach der großangelegten Invasion vermuten ließ –, dann sind verzögerte Waffenlieferungen und die „Salami-Taktik“, der Ukraine nur die Waffen zu liefern, die zum Überleben (aber nicht zum Gewinnen) notwendig sind, eine wünschenswerte Vorgehensweise.

Schließlich verlangsamen Unentschlossenheit und verzögerte Waffenlieferungen einen möglichen ukrainischen Sieg oder verhindern ihn sogar. Wenn wir uns jedoch auf den letztgenannten Ansatz einigen können, dann ist die ganze Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine schlichtweg überflüssig.

Stattdessen sollte der Westen die Ukraine mit allen notwendigen Waffensystemen und militärischer Ausrüstung versorgen, um den Sieg Kiews im Verteidigungskrieg gegen Russland sicherzustellen. Leider haben einige Nato-Staaten derzeit mit Engpässen in der Munitionsproduktion zu kämpfen, während andere darüber nachdenken, wie sie genügend Waffen in die Ukraine schicken können, ohne ihre eigene Verteidigung zu schwächen.

Wir müssen die Ukraine militärisch unterstützen

Paradoxerweise wird das Argument, der Ukraine ein Maximum an militärischer Unterstützung zukommen zu lassen, auch von einer selbsternannten Friedenspartei vorgebracht, die in Westeuropa ganz vorne mit dabei ist. Warum eigentlich? Weil wir den Krieg verlängern, wenn wir die Waffen nicht rechtzeitig oder in ungeordneten Chargen in die Ukraine schicken, da dies den Russen die Möglichkeit gibt, sich anzupassen, und die Ukrainer daran hindert, die entscheidenden (siegreichen) Gegenschläge zu führen.

Soldaten stehen während der Militärübung „NIEDZWIEDZ-22“ im Südosten von Polen mit ihren Waffen vor Panzerfahrzeugen. Darek Delmanowicz/AP

Die Alternative, die in den Frontstaaten (von den baltischen Staaten bis hin zu Polen) häufig befürwortet wird, besteht daher darin, Russland zu stoppen und nicht zu beschwichtigen, indem man die Ukraine bei ihren Bemühungen unterstützt, den Krieg zu ihren eigenen Bedingungen zu gewinnen.

Wir müssen die Ukraine unterstützen, indem wir ihr jede wirtschaftliche und militärische Hilfe zukommen lassen, die es den Ukrainern ermöglichen würde, Russlands Offensive zu zähmen und seine Streitkräfte aus den ukrainischen Gebieten zu vertreiben. Wenn es uns im Westen mit dem langfristigen Frieden in Europa ernst ist und wir nicht nur ein Lippenbekenntnis zur ukrainischen Sache ablegen, sollten wir uns vielleicht nicht mit halben Sachen zufrieden geben.

Dem Tyrannen die Stirn bieten

Führende transatlantische Politiker – darunter auch Präsident Joe Biden – haben wiederholt betont, dass die Nato nicht auf einen Krieg mit Russland aus sei und die Lieferung von Waffen an die Ukraine keine offensive, sondern eine rein defensive Maßnahme darstelle. Dies als „Provokation Russlands“ zu interpretieren, stellt das Argument im Grunde auf den Kopf, wie es die aktuelle Propaganda und die Fehlinformationskampagnen des Kremls sehr wohl tun.

Der US-Präsident Joe Biden während seiner Rede in Warschau. Jakub Porzycki/imago

Es ist vergleichbar mit der Situation im wirklichen Leben, in der wir unserem Nachbarn helfen, einen Einbrecher abzuwehren, nur um dann von eben diesem Täter beschuldigt zu werden, ihn zu ermutigen, auch in unsere Häuser einzubrechen. Deshalb sollte der Westen nicht nur seine Unterstützung fortsetzen, sondern auch seine Bemühungen verstärken, der Ukraine zu helfen, den Krieg zu gewinnen.

Es sind die Ukrainer, die die unmittelbaren Kosten und die Last des Kampfes tragen, die sich in dem Verlust von Menschenleben und der enormen Zerstörung der ukrainischen Heimat ausdrücken. Und so zynisch es auch klingen mag: Bisher waren wir im Westen bereit, den Krieg bis zum letzten ukrainischen Soldaten zu führen, obwohl in diesem Krieg mehr auf dem Spiel steht als die Zukunft der Ukraine selbst.

Die russischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Dies wird durch die Bemerkung des Führers der Minderheit im amerikanischen Senat, Mitch McConnell, bestätigt: „Die Fortsetzung unserer Unterstützung für die Ukraine ist moralisch richtig, aber nicht nur das. Es ist auch eine direkte Investition in kalte, harte, amerikanische Interessen.“ Auch wir in Europa sollten begreifen, dass die Gewährleistung eines ukrainischen Sieges in direktem Zusammenhang mit unseren Sicherheitsinteressen und der Zukunft unseres gemeinsamen europäischen Projekts steht.

Während der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz machte die Vizepräsidentin der USA Kamala Harris Russland für einen „weit verbreiteten und systematischen Angriff“ auf die Zivilbevölkerung der Ukraine verantwortlich und führte Beweise für Hinrichtungsmorde, Vergewaltigungen, Folter und Zwangsabschiebungen an.

Sie erklärte, dass Russland nicht nur Kriegsverbrechen begangen habe, sondern auch – wie die Vereinigten Staaten formell festgestellt haben – Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Leider sollte dies keinen Studenten der russischen Kriegsführung überraschen, da sowjetische oder russische Soldaten weder im Zweiten Weltkrieg noch in Afghanistan, Tschetschenien oder Syrien für ihren humanen Umgang mit der Zivilbevölkerung oder gefangenen Soldaten bekannt wurden.

Russland schikaniert nicht nur die Ukraine

Tragischerweise sind ukrainische Orte von Bucha bis Mariupol zu schreienden Beispielen dafür geworden, dass im Europa des 21. Jahrhunderts immer noch solche Massengräuel begangen werden. In diesem Zusammenhang wäre es fair anzuerkennen, dass wir in Europa (und kollektiv im Westen) es versäumt haben, das heutige Russland als das zu benennen, was es wirklich ist: ein rücksichtsloser Tyrann.

Tote werden in ein Massengrab am Rande der ukrainischen Stadt Mariupol gelegt. Evgeniy Maloletka/AP

Doch jetzt ist die Maske weg, und wir können nicht länger so tun, als würden wir das Gesicht dahinter nicht sehen. Und obwohl wir mit unseren Antworten zur Unterstützung der Ukraine spät dran sind: Es ist noch nicht zu spät zu helfen, zu retten, da das Schicksal der Ukraine mit dem Europas und seinem Wohlergehen verflochten ist.

Daher besteht die beste Strategie, um jedem Mobber, einschließlich einem in internationalen Angelegenheiten, gegenüberzutreten, darin, vereint zu bleiben und nicht nachzugeben, da er sich normalerweise von der Angst und Schwäche der am stärksten gefährdeten Personen ernährt und von denen, die am Rand stehen und ihm dabei zusehen, wie er andere demontiert. Das befähigt ihn.

Offensichtlich schikaniert Moskau seit Jahren nicht nur die Ukraine, sondern auch andere Staaten, die es als seine „Einflusssphäre“ oder „nahes Ausland“ betrachtet. Aus dieser Perspektive mag es scheinen, dass Russland stark ist. Seine Stärke beruht jedoch hauptsächlich auf der Schwäche der europäischen Reaktionen und der Naivität der politischen Eliten gegenüber Russland. Es ist wichtig zu erkennen, dass ein Mangel an europäischer Solidarität Russland stärker machen könnte, nicht seine unfähige konventionelle Armee oder ein altes Atomwaffenarsenal. Je eher wir es der Ukraine ermöglichen, den Krieg zu gewinnen, desto eher werden wir zu einer stabileren Sicherheitslage in Europa zurückkehren können. Es ist eine Illusion zu erwarten, dass wir ohne eine siegreiche und unabhängige Ukraine in einem friedlichen Europa leben können.

