Der Parkplatz der Shooting Range von Kfar Saba ist bis auf den letzten Platz besetzt. Im Eingangs- und Wartebereich werden Kaffee und Tee serviert – obwohl: Serviert wird hier in Wahrheit gar nichts, man muss sich selbst bedienen. „Die Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen“, das ist quasi das Credo der Menschen hier auf dem Schießplatz: Sich selbst mit einer Waffe schützen, weil die Sicherheit ansonsten nicht gewährleistet wäre.

Dutzende Menschen marschieren über das Gelände, kaum jemand ohne seine Waffe. Viele tragen sie in einem schicken Holster, andere am Gurt, manche haben die Pistole nur am Gesäß zwischen Unterhose und Jeans gesteckt, eine junge Frau hat sie gar in ihren Leggings platziert. Ein Mann zeigt einem Bekannten sein neues Pistolenband, die Vorführung gelingt – der andere will es sich nun auch kaufen.



Vor dem Eingang zum Schießgelände sitzen Riki, gemeinsam mit ihrem Mann Besitzerin des Schießplatzes, und die Ausbilderin Daniela. Letztere sei seit Kriegsbeginn freiwillig hier: „Damit so viele Menschen wie möglich eine Waffe tragen können“, versichert sie euphorisch.

Schießplatz-Besitzerin Riki (l.) und Ausbilderin Daniela Lukas Moser/BLZ

Vier- bis fünfmal so viele Menschen wie zuvor sollen seit Kriegsbeginn gekommen sein, für die meisten sei es das erste Mal überhaupt. „Und viele weitere würden kommen, doch sie bekommen keine Lizenz von der Regierung“, erklärt Riki. In Israel haben nur gewisse Gruppen das Recht, privat Waffen zu tragen. Das gilt für (ehemalige) Armeeangehörige ab einem gewissen Rang und etwa für Freiwillige bei Polizei, Rettung und Feuerwehr. Dazu kommen Israelis in Gebieten, die als besonders gefährlich eingeschätzt werden.

Itamar Ben-Gvir will die Waffengesetze weiter lockern

Zwar hat der Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, ein großer Freund der israelischen Siedlerbewegung, der auch selbst in Kirjat Arba mitten im Westjordanland lebt, die Waffengesetze für Israelis gelockert, doch das reicht den meisten hier noch nicht: Dass etwa Kfar Saba nicht zu jenen Städten zählt, in denen Privatpersonen abseits der klar definierten Gruppen eine Waffe tragen dürfen, finden Daniela und Riki eigenartig. Ginge es nach ihnen, sollten Israelis generell im ganzen Land das Recht haben, eine Waffe bei sich zu tragen. Obwohl, man müsse die Gruppe trotzdem etwas enger definieren: „Es geht um die normalen Menschen, die in der Armee gedient und dem Land geholfen haben, darüber hinaus dürfen sie nie kriminell geworden sein“, sagt Daniela.

Ben-Gvir kündigte bald nach dem Massaker am 7. Oktober die weitere Lockerung der Waffengesetze an, nun sollen zivile Verbände besonders in Grenzstädten und den gemischt arabisch-israelischen Städten im Westjordanland eine Waffe erhalten. Aber auch mit den derzeitigen Gesetzen sind die Schießplätze im Umkreis komplett voll mit Leuten, die sich nun Waffen zulegen oder ihre Lizenzen erneuern wollen.

Die Ausbilderin Daniela merkt, wie sie erzählt, dass sich niemand mehr sicher fühlt. „Mit der Waffe sind sie aber immerhin besser geschützt. Daher wollen die Leute auch nicht nur einfach ihre Pistole haben, sondern sie wollen trainieren.“ Laut ihr rechnet jeder hier mit einer baldigen großen Terrorattacke, die einzige offene Frage sei jene nach dem Zeitpunkt. „Sie sind ja schon auf unserem Territorium, und wir wissen nicht, wer wirklich gefährlich ist“, schildert Daniela ihre Sorgen hinsichtlich der israelisch-arabischen Bevölkerung.



Es sei ein großes Problem, denn auch die Menschen rund um den Gazastreifen hätten oft sehr gute Beziehungen zu den Leuten aus Gaza gehabt – „und dann haben diese ‚Freunde‘ sie einfach abgeschlachtet“. Ob so etwas auch hier passieren könne? Riki bejaht, denn in der Familie eines jeden guten israelischen Arabers gebe es sicher mindestens einen, der die Hamas unterstütze.

Der Schießplatz in Kfar Saba Lukas Moser/BLZ

Ob man sich mit höheren und verbesserten Sperranlagen nicht auch vor dem Eindringen von Terroristen schützen könne? Riki verneint, denn man wolle sich ja auch nicht separieren, „viele arabische Israelis leben unter uns“. Daniela ergänzt: „Viele von ihnen sind wunderbare Menschen, denen man vertrauen kann. Die wollen wir nicht diskreditieren. Und gegen Terroristen helfen noch so gute Mauern nicht – wer von denen hereinkommen will, der kommt auch herein.“ Es sei die Entscheidung der Araber, ob man zusammenleben kann, sagt Riki. „Wenn sie das nicht wollen, dann können wir im Ernstfall eben schießen.“

Auch Mütter wollen ihre Kinder mit Waffen schützen

Ob sie selbst privat auch immer eine Waffe bei sich habe? Riki lacht lässig: „Ja, natürlich. Ohne sie gehe ich nie außer Haus.“ Daniela fühlt sich mit Waffe sogar doppelt sicher: „Ich bin Sportschützin, und weil ich so viel trainiere, bin ich auch sehr gut darin“, erklärt sie und fügt hinzu: „Auch wenn es im Ernstfall dann, anders als beim Training, um das Schießen auf lebende Ziele geht.“



Auf den Schießplatz kämen zwar immer noch sehr viel mehr Männer, aber in den vergangenen Wochen seit dem Hamas-Massaker sei der Frauenanteil stark gestiegen. „In absoluten Zahlen sind es zwar nicht sehr viele, aber sie werden stetig mehr“, berichtet Riki. Oft seien es Mütter, die ihre Kinder beschützen wollen. Vor dem Krieg hätten sie Waffen im Haus abgelehnt, weil sie es den Kindern gegenüber als nicht verantwortungsvoll empfanden. Nun ist es umgekehrt: Sie finden es nach der Attacke oft unverantwortlich, in einem Haushalt mit Kindern keine Waffe zur Verteidigung zu Hause zu haben. Riki fühlt sich dadurch natürlich bestätigt.

Waffen „nicht sehr teuer dafür, dass man damit Leben retten kann“

Was das Alter angehe, kämen meist Menschen zwischen 20 und 50 Jahren hierher, doch einige seien auch deutlich älter. „Wir haben auch ziemlich viele über 80. Gestern war ein 85-Jähriger hier, ein wirklich toller Schütze – er war Scharfschütze in der Armee“, kommt Daniela ins Schwärmen. Nun möchte auch er seine Kenntnisse auffrischen, um sich im Ernstfall verteidigen zu können.



Allzu teuer ist der Weg bis zum privaten Tragen einer Waffe übrigens nicht: Eine Pistole bekommt man hier für rund 5000 Schekel (knapp 1200 Euro). Manchmal kostet sie auch weniger. Hinzu kommen zwischen 600 und 700 Schekel für die Trainings und ein kleiner Kostensatz für die Patronen. „Nicht sehr teuer dafür, dass man damit Leben retten kann“, erklärt Riki und schickt amüsiert nach: „Am Schwarzmarkt wäre es sehr viel teurer.“

Ofer hat gerade eine neue Pistole gekauft, nachdem er bereits vor rund drei Jahrzehnten eine besessen hatte – sie liegt noch im Shop, heute darf er sie abholen. „Nun habe ich wegen der veränderten Situation meine Lizenz erneuert und mir ein neues Modell zugelegt“, erklärt er. Dabei gab es bei ihm ein radikales Umdenken: „Ich war strikt dagegen, eine Waffe zu Hause zu haben – speziell wegen meiner kleinen Kinder damals. Nun sind sie älter geworden, einer ist in der Highschool, der andere beim Militär. Aber ohne Waffe zu Hause fühlen wir uns nun einfach nicht mehr sicher.“

Ofer vor dem Waffenladen auf dem Schießplatz in Kfar Saba Lukas Moser/BLZ

Bereits seit den innenpolitischen Unruhen rund um die geplante Justizreform vor einigen Monaten habe er überlegt, das Massaker der Hamas habe ihm dann die Entscheidung de facto abgenommen: „Ich habe sofort alles in die Wege geleitet und mir jetzt die Waffe gekauft.“ Von langen Behördenwegen hält man hier übrigens nichts, man bekommt auf dem Schießplatz das gesamte Paket: Im Laden nebenan kann die Waffe gekauft werden, vor Ort gibt es eine Theorieeinheit, das Trockenfeuern mit der Waffe und schließlich fünf Stunden Training.

Ofer wohnt in Ra’anana, erzählt von gefährlichen Situationen beim Zusammentreffen mit Arabern: „Doch sie wohnen und arbeiten rund um uns.“ Die Hoffnung sei, dass die Mehrheit von ihnen verantwortungsvoll ist und nicht in den Hamas-Terror involviert sein möchte. „Aber wir wissen, dass einige von ihnen sehr gefährlich sind“, sagt Ofer. „Es ist wichtig, überall im Land Israelis zu haben, die gut schießen können“, ist er sich sicher.



Dabei lebe man eigentlich ganz gut mit den Arabern, es gebe einen gewissen Prozentsatz unter ihnen, die zwar grundsätzlich loyal zu Israel seien, „aber in Zeiten wie diesen können die patriotisch-palästinensischen Gefühle so stark herausbrechen, dass es gefährlich wird“. Man müsse die Waffe ja auch nicht unbedingt überall mit hinnehmen, erklärt Ofer und fügt nach längerem Überlegen hinzu: „Aber wenn man sie schon hat, wird man sie in dieser misslichen Lage wohl sinnvollerweise auch bei sich tragen.“

„Bei euch in Deutschland ist das nicht normal, das weiß ich – aber ihr müsst uns verstehen“

Auch er kann eine gewisse Angst vor Waffen nachvollziehen: „Natürlich gibt es Schattenseiten und Gefahren. Man fühlt sich zwar sicherer und man ist besser vor Terroristen geschützt, aber in gewissen Bereichen wird es durchaus auch gefährlicher, wenn mehr Privatpersonen Waffen bei sich tragen.“ Es steige die Gefahr, dass die Pistolen für kriminelle Dinge verwendet würden. Und auch eine weitere Problematik dürfe nicht außer Acht gelassen werden: „Wenn private Waffenträger nicht über genügend Fähigkeiten verfügen, kann es schnell gefährlich werden – vielleicht will jemand nur helfen und einen Terroristen erschießen, aber er schafft es nicht und tötet mit seiner Waffe unschuldige Menschen im Umkreis.“

Das Rezept gegen diese Gefahr sei Übung, ist sich auch Gilad sicher. Er praktiziert das auch selbst: „Seit Kriegsbeginn komme ich alle paar Tage hierher“, erklärt er. Seine Waffe trägt er bereits seit 26 Jahren, als er bei der Armee war. Einmal im Jahr muss er zum Schusstraining, um seine Waffenlizenz zu erneuern, der Krieg erfordere nun aber mehrmals im Monat eine Einheit: „Ich muss meine Fähigkeiten verbessern, um im Ernstfall gewappnet zu sein – um exakt zu schießen, wenn ich schießen muss. Wenn es sein muss, werde ich mich und meine Familie beschützen.“

Gilad mit neu gekauften Patronen für die Schießübungen Lukas Moser/BLZ

Gilad lebt in einem Dorf in der Nähe von Kfar Saba, auch für ihn habe der 7. Oktober alles verändert. „Wir sind den Arabern so nahe, all die Terroristen könnten einfach zu uns kommen“, erklärt er. Man müsse für alles, was kommen könnte, bereit sein. „Dafür haben wir unsere Pistole bei uns.“ Ob so ein terroristischer Überfall wie im Grenzgebiet zum Gazastreifen auch hier passieren könnte? Er bejaht: „Der Hass, den die Araber ihren Kindern vom jüngsten Alter an beibringen, birgt die Gefahr für uns.“



In den vergangenen 26 Jahren habe er seine Waffe überall mit hingenommen. „Bei euch in Deutschland ist das nicht normal, das weiß ich – aber ihr müsst uns verstehen“, sagt Gilad. Hier in Israel sei es einfach notwendig. Den Beweis dafür habe der 7. Oktober gebracht: „In den Gebieten, in denen es einen passablen Schutz durch Waffenpräsenz gab und wo die Menschen bereit waren, hatten sie eine größere Überlebenschance.“

In jedem Einsatzfahrzeug trägt mindestens ein Sanitäter eine Waffe

Auch für Niv war der 7. Oktober eine Zäsur: „Jetzt vertraut man niemandem mehr. Am Ende des Tages muss man es in die eigene Hand nehmen und selbst für die eigene Sicherheit und für die der Familie sorgen“, erklärt er über das Schießgelände spazierend. Noch so gute Politiker und eine noch so gut ausgebildete Armee würden nichts helfen, denn die finale Sicherheit liege bei den Menschen selbst. „Man ist ja nicht einmal im eigenen Haus sicher“, erklärt er und bezieht sich damit auf das Massaker der Hamas, bei dem etliche Israelis in ihren eigenen vier Wänden ermordet wurden.

Niv ist freiwilliger Rettungssanitäter. „Wir retten jeden Tag Menschenleben. Wenn wir mit dem Krankenwagen unterwegs sind, dann sind wir die Ersten vor Ort – auch etwa bei Terroranschlägen.“ Daher sei es für ihn unerlässlich, bei Einsätzen immer eine Pistole bei sich zu haben. Man achte nun zumindest darauf, dass in jedem Einsatzfahrzeug zumindest ein Sanitäter eine Waffe trage. „Um sich selbst zu schützen. Aber auch, und das ist viel wichtiger, um die Patienten zu schützen.“ Man müsse bedenken, dass Verletzte etwa nach Autounfällen oft nicht mobil seien und daher prädestinierte spontane Opfer für Terroristen – für ihren Schutz müsse man sorgen.

Auch am 7. Oktober waren er und sein Kollege im Einsatz, sie haben Grauenvolles gesehen. „Man weiß, dass auch viele aus unseren Reihen getötet wurden, die Hamas schoss auch auf sich nähernde Krankenwagen“, berichtet Niv. „Wir hatten so viele Freunde unter den Arabern, aber wir können ihnen nicht mehr vertrauen. Wir glauben ihnen kein Wort mehr“, wirft sein Kollege David ein.



Das Massaker habe übrigens auch bei Nivs Frau zu einem radikalen Umdenken geführt. Die Mutter von zwei Kindern fürchte sich durch die neue Lage und habe umgeschwenkt: „Sie besorgt sich nun selbst eine Waffe“, erklärt der Rettungssanitäter. „Und für mich ist das absolut verständlich und begrüßenswert.“

Rettungssanitäter Niv (l.) und sein Kollege David Lukas Moser/BLZ

Die veränderte Situation in Israels Bevölkerung beschreibt auch Malako, er kommt gerade aus der Reserve: „Dort habe ich mich sicherer gefühlt als hier in den Straßen beim Spaziergang. Beim Militär geht es nur um den Kampf, um Siegen oder Sterben, da rechnet man damit. Privat ist diese Anspannung neu.“ Er möchte sein Haus überhaupt nicht mehr ohne Waffe verlassen, sagt er und greift mit der rechten Hand an seinen Gürtel, an dem er die Waffe trägt. „Für mich, für meine Familie und für Israel ist es wichtig, dass jeder eine Waffe tragen darf“, erklärt der in Netanja lebende Israeli.

Seit dem 7. Oktober sei er bereit für jede Situation, die man sich nur vorstellen kann. Er denkt nach und wird kurzzeitig aggressiv: „Ich bin nicht entspannt, ich fühle mich einfach nicht mehr sicher. Ich habe Angst davor, dass mich Terroristen attackieren. 24 Stunden am Tag und sieben Tage pro Woche habe ich Angst um mein Leben.“ Er entschuldigt sich für die lauteren Töne, aber es sei wirklich schwer, damit klarzukommen. An die Waffe greifend, blickt er zu Boden und geht langsam davon.



„Israel sicherer machen“ hört man dieser Tage immer wieder als Argument für die weitergehende Bewaffnung im Privaten. Ob es tatsächlich ein guter Ansatz ist, wird sich zeigen. Sicherheitsminister Ben-Gvir will seinen Weg hinsichtlich der Lockerung der Waffengesetze unbeirrt fortsetzen. Und jeder Anschlag auf Israelis wird ihm eine argumentative Grundlage dafür bieten.



