Wagenknecht-Partei schon vor der Gründung unter Zeitdruck

Berlin -Die geplante Wagenknecht-Partei steht vor großen organisatorischen Herausforderungen. Nach der für Januar vorgesehenen Gründung will sie nach Angaben von Sahra Wagenknecht bei der Europawahl im Juni antreten. Eine Teilnahme an den Landtagswahlen im Osten des Landes im September ist allerdings offen. In den Landeswahlgesetzen gibt es dafür enge zeitliche und logistische Vorgaben.