Die Chefs der berüchtigten russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin und Dmitri Utkin, sind am Mittwochabend bei einem Flugzeugabsturz in der Oblast Twer auf halbem Wege zwischen Moskau und St. Petersburg ums Leben gekommen. So meldete es der dem Wagner-Umfeld zugerechnete Telegram-Kanal Grey Zone unter Berufung auf mehrere Zeugen um 20.31 Uhr MEZ. Gut zwei Stunden zuvor war der auf Jewgeni Prigoschin zugelassene Businessjet vom Typ Embraer Legacy 600 mit der Registrierung RA-02795 nahe dem Dorf Kuzhenkino wie ein Stein vom Himmel gefallen.