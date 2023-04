Wagner-Chef sieht Radikale hinter Anschlag auf Blogger Der russische Kriegsblogger Wladlen Tatarski wurde Opfer eines Sprengsatzes. Dass die Ukraine hinter dem Anschlag stecken könnte, bezweifelt Wagner-Chef Prig... dpa

Russische Ermittler und Polizisten stehen nach der Explosion am Tatort in Sankt Petersburg. ---/AP/dpa

Moskau (dpa) – -Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, sieht eine Gruppe von Radikalen hinter dem Mordanschlag auf den Militärblogger Wladlen Tatarski in St. Petersburg. „Ich würde nicht dem Regime in Kiew die Schuld geben an diesen Handlungen“, sagte Prigoschin am Montag.