Am 23. Juni 2023 veröffentlichte Prigoschin den ersten Teil eines 30-Minuten langen Videos mit seinen Überlegungen über den Verlauf des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und die Gründe für die Invasion. Zentral war dabei die Aussage Prigoschins, dass der Krieg durch „Fehlinformationen des Verteidigungsministeriums an den russischen Staatschef“ entstand und dass Russland „absolut keine Gefahr“ weder durch die Ukraine noch die NATO drohte. Am Nachmittag überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst veröffentlichte Prigoschin eine Audio- und kurz danach auch eine Videobotschaft mit angeblichen Folgen eines Raketenangriffes des russischen Verteidigungsministeriums auf die Stellungen von „Wagner“ in der Ukraine. Für diese „Angriffe“ drohte Prigoschin mit harten Vergeltungsmaßnahmen.