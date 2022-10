Wahl in Niedersachsen: Kanzler Olaf Scholz steht vor einem Abstauber-Sieg

Die letzte Landtagswahl in diesem Jahr hat auch ein bisschen was von einer Routineveranstaltung. Lasst uns die Sache hinter uns bringen und uns dann weiter um die wichtigen Probleme des Landes kümmern. Dieser Stoßseufzer scheint der Subtext aller Diskussionen um den Wahlausgang zu sein. Kein Wunder: Die Probleme im ganzen Land sind auch die in Niedersachsen. Die Inflation, der Anstieg der Lebenshaltungskosten, allen voran die Energiepreise. Und natürlich der Krieg in der Ukraine, der dort vielleicht gar nicht bleibt, sondern auch hier – in Gestalt von Angriffen auf die kritische Infrastruktur – ankommt. Letzteres ist noch unbewiesen, aber die Unsicherheit wächst.

Der Wahlkampf und folglich auch die Wahl haben damit eine klar bundespolitische Schlagseite, viel mehr noch als bei den anderen Wahlen in diesem Jahr. Das heißt aber dennoch nicht, dass ein eventueller SPD-Sieg das klare Einverständnis mit der Regierungspolitik der Ampel auf Bundesebene signalisiert. Bewahrheiten sich die Umfragen, dann kann Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dieser letzten Wahl im Jahr einen Abstaubersieg feiern: Wenn man von der Saarlandwahl absieht, bei der sich Tobias Hans im Grunde selbst aus dem Amt kickte, haben sich bei allen anderen Landeswahlen die Amtsinhaber durchgesetzt.

In unsicheren Zeiten setzen die Wählerinnen und Wähler auf das Bewährte. Wenn es sich denn als halbwegs bedächtig erweist. In Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen hatte die CDU mit Daniel Günther und Hendrik Wüst die Nase vorn. An diesem Wahlsonntag wird vermutlich Stephan Weil als Ministerpräsident bestätigt werden. Seine SPD liegt mit einigen Prozentpunkten Abstand deutlich vor der CDU.

Damit dürfte die letzte große Koalition in Deutschland zu Ende sein. Sie war – wie die im Bund – ohnehin ein eher zähneknirschend eingegangenes Zweckbündnis. SPD und CDU haben im zweitgrößten Flächenland der Republik noch weniger gemeinsam als auf Bundesebene. Da ist es fast schon eine Ironie des Schicksals, dass der stellvertretende Ministerpräsident Bernd Althusmann von der CDU nie so richtig als Alternative von Stephan Weil in Erscheinung trat. Er ist blass geblieben. Genauer gesagt: Noch blasser als Weil. Der gilt übrigens nicht unbedingt als Scholz-Freund und hat im Wahlkampf auch die eine oder andere vorsichtige Absetzbewegung von der SPD im Bund unternommen, indem er etwa auf schnellere Hilfen für die Bürger drängte. Zum Streit kam es dennoch nicht, wie man bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Olaf Scholz in dieser Woche sehen konnte. Nichts erreicht, nichts beschlossen, doch Weil – der der MPK turnusgemäß seit 1. Oktober vorsitzt – lobte die Gespräche.

Nun stehen in Niedersachsen die Zeichen erneut auf Rot-Grün. 2017 ging diese Koalition mit dem Übertritt einer Grünen-Abgeordneten zur Union in die Brüche. Die hauchdünne Mehrheit von einer Stimme war damit verloren. Kurz nach der – für die SPD verlorenen gegangenen – Bundestagswahl musste Niedersachsen wählen. Weil gewann damals überraschender als es diesmal vermutlich der Fall sein wird.

Eine Mehrheit jenseits von Rot-Grün steht auch bereit: Die FDP hat bereits signalisiert, dass sie gerne mitregieren möchte. Für eine Ampel in Niedersachsen müssen die Liberalen aber erst mal über die Fünf-Prozent-Hürde klettern. Das schien am Sonntagnachmittag noch keineswegs ausgemacht. Sollte die FDP scheitern, wäre die miese Wahlbilanz für die Partei in diesem Jahr perfekt: Kein einziger Erfolg dabei, entweder aus der Regierung oder gleich ganz aus dem jeweiligen Landesparlament gesegelt. Dabei ist es keineswegs so, dass die FDP im Bund nicht permanent ihr eigenes Profil betont. Sollte sie auch in Niedersachsen scheitern, müsste sie sich ernsthaft fragen, ob der Partei eine Koalition mit SPD und Grünen grundsätzlich guttut. Eine Konsequenz könnte man aber nicht daraus ziehen – und das ist vermutlich das wahre Drama der Liberalen.

Das größere Trauerspiel sind indes die Umfrageergebnisse für die AfD. Sie hat im Landtag von Hannover nach internen Streitereien noch nicht einmal mehr eine eigene Fraktion vorzuweisen. Von einer halbwegs konstruktiven Oppositionspolitik wollen wir hier erst gar nicht reden. Dennoch sehen die Rechten laut Umfragen einem zweistelligen Wahlergebnis entgegen. Bewahrheitet sich das, dann ist endgültig der Beweis erbracht, dass wir es hier nicht mit einem Ost-Phänomen zu tun haben, dass man in herablassender Wessi-Manier geringschätzen kann. Es wird viel zu tun sein nach dieser Wahl.