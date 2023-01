Wahl-O-Mat bietet Enscheidungshilfe für Berliner Wählende Der Wahl-O-Mat ist seit über 20 Jahren eine beliebte Internetseite, die Orientierung für Wahlen bietet. So auch für die Berliner Wiederholungswahl. Spitzenpo... dpa

ARCHIV - Ein Mann blickt auf die Startseite des Wahl-O-Mat. Oliver Berg/dpa/Archivbild

Berlin -Für die Berliner Wiederholungswahl am 12. Februar können sich Wählerinnen und Wähler nun Entscheidungshilfe beim neuen Wahl-O-Mat holen. Zweieinhalb Wochen vor der Wahl ist das bekannte Online-Instrument der Bundes- und Landeszentrale für politische Bildung am Mittwoch an den Start gegangen. „Der Wahl-O-Mat ist das wahrscheinlich wichtigste Tool für die Orientierung der Wählerinnen und Wähler, weil es einfach unglaublich viele Menschen erreicht“, sagte der Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, Thomas Gill, am Mittwoch.