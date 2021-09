Berlin - Der Wahl-O-Mat ist wieder da. Am Donnerstag veröffentlichte die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) zum fünften Mal das interaktive Online-Instrument für die anstehende Bundestagswahl.

Als unterstützende Informationsquelle für die Entscheidung zum 26. September lassen sich 38 Thesen mit Zustimmung, Ablehnung oder Neutralität versehen. Das Programm vergleicht dann die Antworten mit den Positionen der Parteien. Soll es eine Vermögenssteuer geben? Brauchen wir ein Tempolimit auf Autobahnen? Wann kommt der Kohleausstieg?

Die Nutzungszahlen des Wahl-O-Mat steigen mit jeder Legislatur

Die bpb begleitet das Programm wissenschaftlich. Dabei zeigt sich, dass über 90 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer schon eine klare Position haben, bevor sie sich durch die Reihe politischer Standpunkte auf dem dottergelben Hintergrund der Webseite geklickt haben. Ebenso viele Menschen „mit einer klaren politischen Positionierung“ finden sich laut bpb „genau oder in etwa bei ihrer präferierten Partei wieder“. Drei Viertel haben Abschlüsse von einer Hochschule, Uni oder Abitur. Ein Selbsttest für die gut informierte Bildungsklasse?

Immerhin: Seit dem ersten Einsatz steigen die Nutzungszahlen des Wal-O-Mat mit jeder Legislaturperiode, von dreieinhalb Millionen Mal im Jahr 2002 auf fast 16 Millionen Mal zur Bundestagswahl 2017. Außerdem löst das Tool laut bpb bei 60 Prozent der Personen, die den Wahl-O-Mat benutzen, aus, dass sie sich weitergehend informieren wollen. 60 Prozent jener Nutzerinnen und Nutzer, die sich vorher nicht an der Wahl beteiligt hätten, wollen das im Anschluss scheinbar doch.

Wahltraut ist die feministische Wahlberaterin

Aber die Landschaft der Online-Wahlhilfen hat sich um den Klassiker herum längst ausdifferenziert – nicht jedes Tool ist allzu ernst gemeint. So erschien Anfang dieser Woche auch das Programm „Musik-O-Mat“. In neun Fragen, die nach dem „Sommersong“ oder dem Lieblingsschlager fragen, lässt sich also die eigene musikalische Präferenz mit denen der im Bundestag vertretenen Fraktionen abgleichen. Die dahintersteckende Plattform Deezer begründet die Entscheidung, die AfD nicht mit aufzunehmen mit der noch ausstehenden Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts zu der Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Eine Wahlempfehlung ist das Programm ausdrücklich nicht.

Eine andere, ernsthaftere Unterstützung zur Stimmvergabe im Superwahljahr heißt „Wahltraut“. Die Befragung soll „Wahlberaterin“ für „Fragen der Gleichstellung, bei Rechten von LGBTQIA+, Anti-Rassismus und Inklusion“ sein. Dahinter steckt die Kampagne #stattblumen, die im Frühjahr 2020 bereits auf die angestiegene Benachteiligung von Frauen in der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht hat. Seit August können sich dort Interessierte einem feministischen Selbsttest unterziehen.

Also fragt „Wahltraut“ in 35 Punkten die Bandbreite gleichstellungspolitischer Belange ab: die Gleichstellung bei Gesetzesvorhaben, einen Mindestlohn auch für Menschen mit Behinderung, die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, besseren Schutz vor Gewalt, kostenfreie Verhütung und die Reform des sogenannten Transsexuellengesetzes.

Auch das Äquivalent des Wahl-O-Mats auf Landesebene, das die Positionen der Berliner Parteien zum Vergleich heranzieht, ist schon online. Um die eigene Haltung noch einmal nachzuprüfen, warten Fragen wie: Sollen Wohnungen und Krankenhäuser zurück in öffentliche Hand, braucht die Stadt mehr Pop-up-Radwege? Soll der Zutritt zu Museen und der öffentliche Nahverkehr umsonst sein? Was soll mit kolonialem Kulturgut passieren?

Für alle Testvarianten der Wahlvorbereitung gilt: Neben dem prozentualen Ergebnis in der Parteipräferenz lohnt sich ein Blick in die konkreten Antworten auf die Thesen bestimmt.