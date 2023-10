Wenn an diesem Sonntag in Polen circa 20 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen sind, ein neues Parlament, bestehend aus Sejm und Senat, zu wählen, interessiert die Öffentlichkeit dabei vor allem eines: ob es der seit acht Jahren regierenden Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) noch einmal gelingt, die absolute Mehrheit im Sejm, also mehr als 230 der 460 Mandate zu holen.

Nach jüngsten Umfragen ist das wenig wahrscheinlich, im Land herrscht eine Wechselstimmung, und viele Regierungspolitiker erwecken den Eindruck, als sei die Wahl für sie bereits verloren. Umfragen deuten auf ein knappes Endergebnis hin, wobei es möglich ist, dass keine Partei eine absolute Mehrheit bekommt.

Die drei wichtigsten Oppositionsparteien haben Absprachen getroffen und treten bei der Senatswahl, die in Einer-Wahlkreisen und mit absoluter Mehrheitswahl stattfinden, mit gemeinsamen Kandidaten an. Daneben kandidiert noch eine freie Liste von Kommunalpolitikern (ähnlich zu den Freien Wählern in Bayern), die aber wenig Chancen hat, über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen – und die rechtsradikale „Konfederacja“, ein Bündnis aus Wirtschaftsliberalen und Nationalisten, dem Demoskopen sogar Chancen auf ein zweistelliges Wahlergebnis geben. Sie ist der wahrscheinlichste Koalitionspartner für die PiS-Partei, sollte diese die absolute Mehrheit im Parlament verfehlen.

Der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski während einer Wahlveranstaltung Krzysztof Zatycki/dpa

Es gilt aber auch nicht als ausgeschlossen, dass die Konfederacja sich nach der Wahl einem Oppositionsbündnis anschließt. Sie kann damit das Zünglein an der Waage werden, das über die Zusammensetzung der künftigen Regierung entscheidet. Ein weiterer großer Unsicherheitsfaktor ist das Ergebnis der Liste „Der dritte Weg“, ein Bündnis aus Polnischer Bauernpartei und „Polska 2050“, der christdemokratischen Partei eines katholischen Medienstars.

Da sie als Parteienkoalition zur Wahl antritt, braucht sie mindestens acht Prozent, um ins Parlament zu kommen. Gelingt ihr das nicht, hat das gesamte Oppositionsbündnis aus der liberalen „Bürgerkoalition“ (die mit der Polnischen Bauernpartei 2007 bis 2015 regierte), dem „Dritten Weg“ und der Linken kaum noch Aussichten auf mehr als 230 Sitze im Sejm.

Falls die PiS-Partei die absolute Mehrheit verliert, wird die Regierungsbildung auf jeden Fall kompliziert und langwierig, denn darüber, wer den Auftrag zur Regierungsbildung bekommt, entscheidet Präsident Andrzej Duda, der bis zu seiner Wahl 2015 selbst PiS-Mitglied war und bereits durchblicken ließ, dass er seiner ehemaligen Partei auch dann den Regierungsauftrag geben wird, wenn sie die absolute Mehrheit verfehlt.

Solange der Sejm keine neue Regierung wählt, bleibt die bisherige geschäftsführend im Amt und kann dann versuchen, durch Zugeständnisse und Druck einzelne Abgeordnete der Opposition zum Überlaufen zu bringen. Nur wenn das misslingt, kann Donald Tusk, Vorsitzender der Bürgerplattform und De-facto-Oppositionsführer, sich vom Sejm zum Regierungschef wählen lassen. Schlägt auch das fehl, kann Präsident Duda eine Minderheitsregierung auf den Weg bringen.

Am Sonntag stimmen die Wähler in Polen allerdings nicht nur über die Zusammensetzung des Parlaments ab, sondern antworten auch noch auf vier Fragen eines Referendums, das die PiS anberaumt hat, um auf diese Weise die Wahlbeteiligung ihrer Stammwähler in die Höhe zu treiben. Die Formulierungen der Fragen zielen dabei auf in der PiS-Stammwählerschaft besonders virulente Ängste.

Donald Tusk, Vorsitzender der liberalkonservativen Bürgerkoalition (KO) und ehemaliger Präsident des Europäischen Rates, spricht während der Parteiversammlung der Bürgerplattform mit Anwohnern. Zbigniew Meissner/dpa

Gefragt wird unter anderem nach „dem Ausverkauf nationalen Vermögens an ausländische Investoren, durch den Polen und Polinnen die Kontrolle über strategische Sektoren der Wirtschaft verlieren“, über die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre, die Beseitigung der Grenzmauer an der Grenze zu Belarus und die „Aufnahme von Tausenden illegalen Einwanderern aus dem Nahen Osten und Afrika“, wobei letzteres angeblich (und unzutreffend) als „von der EU-Bürokratie aufgezwungene Zwangsumsiedlung“ bezeichnet wird.

Die Regierung unterstellt dabei, diese Themen seien Ziele der Opposition, obwohl es zurzeit keine politische Kraft in Polen gibt, die das Renteneintrittsalter erhöhen oder die Mauer an der Grenze abreißen will. „Tausende Einwanderer aus Afrika und dem Nahen Osten“ hat die Regierung in den letzten Jahren über Arbeitsvisa selbst ins Land geholt, um den Arbeitskräftemangel zu lindern. Das Oppositionsbündnis hat dazu aufgerufen, das Referendum zu boykottieren, denn sein Ergebnis ist nur bindend, wenn mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten daran teilnimmt. Ein Boykott ist allerdings schwierig, da das Referendum gleichzeitig und in den gleichen Wahllokalen wie die Parlamentswahl stattfindet.

Wenn am Sonntag die Wähler zu den Urnen pilgern, werden sie einen auch für polnische Verhältnisse unverhältnismäßig harten, demagogischen und ungleichen Wahlkampf hinter sich haben. In seinem Verlauf setzte PiS nicht nur die nach den Regeln der Parteien- und Wahlkampffinanzierung erlaubten Mittel, sondern auch die in den letzten acht Jahren mit Regierungsanhängern besetzten Staatskonzerne, die staatliche Verwaltung und die eigentlich öffentlich-rechtlichen Medien ein, die wegen ihrer Einseitigkeit von den meisten Oppositionspolitikern inzwischen boykottiert wurden.

Das Regierungslager richtete seinen Wahlkampf ganz auf die Person von Donald Tusk aus, den sie als deutschen Agenten und Marionette der EU darstellt und der unter PiS-Anhängern zu einer solchen Hassfigur wurde, dass er inzwischen nur noch mit Personenschutz im Wahlkampf auftritt.



Obwohl die Regierung in den letzten acht Jahren die komplette Kontrolle über Polizei und Staatsanwaltschaften übernommen und mehrere Tausend Parteigänger in Richterämter gebracht hat, ist es ihr bisher nicht gelungen, auch nur ein Korruptionsverfahren gegen Tusk bis zur Anklage zu bringen.

Im Kontrast dazu haben es Opposition und regierungsunabhängige Medien während des Wahlkampfes geschafft, die Regierungspartei mit Korruptionsvorwürfen in die Enge zu treiben. Nach Druck aus dem Ausland sah sich das Zentrale Anti-Korruptionsbüro (CBA) schließlich gezwungen, ein Ermittlungsverfahren gegen einen hohen Beamten des Außenministeriums wegen der Vergabe von unrechtmäßigen Visa einzuleiten.



