Wahlen in Polen: Jaroslaw Kaczynski zeigt Bereitschaft, in die Opposition zu gehen

Die Parlamentswahlen in Polen sind nun vorüber, die Polen haben gewählt. Wir kennen die ersten Zahlen (am Dienstag erfahren wir das offizielle Wahlergebnis) und sie zeigen in der ersten Tendenz, dass die Polen eine neue Regierung wollen. Die PiS-Partei hat zwar mit 36.8 Prozent die Wahlen laut Hochrechnungen gewonnen. Doch nur knapp: Die KO-Partei von Donald Tusk konnte laut Hochrechnungen 31,6 Prozent der Stimmen erringen. Damit ist der Unterschied zwischen den beiden Volksparteien relativ gering.

Bei der Wahlparty hat Donald Tusk bereits angegeben, dass es in Polen vermutlich eine neue Regierung geben wird. Donald Tusk wird höchstwahrscheinlich Polens neuer Ministerpräsident werden, der eine Koalition mit dem liberal-katholischen Bündnis „Der Dritte Weg“ (13 Prozent in den Hochrechnungen) und Der Linken (8,6 Prozent in den Hochrechnungen) eingehen wird. Jaroslaw Kaczynski hat bei der Wahlparty der PiS-Partei bereits gesagt, dass er bereit wäre, in die Opposition zu gehen und sein Projekt einer rechtsnationalen polnischen Bewegung dort weiterzuführen – falls sich die Hochrechnungen im Endergebnis widerspiegeln werden. Am Montagmorgen könnte es neue Zahlen geben, die eine neue Realität zeichnen würden – eventuell zugunsten der PiS.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und doch kann man jetzt schon fragen: Was waren die Fehler der PiS? Man kann sagen, dass die Polen unzufrieden waren mit den Wirtschaftszahlen. Die Inflation ist nach wie vor hoch. Der Streit mit Brüssel hat dazu geführt, dass große Summen an EU-Hilfsgeldern eingefroren worden sind. Die Polen wollten diesen Streit nicht. Außerdem: Die PiS hat keinen besonders cleveren Wahlkampf geführt, die wirklichen Angriffspunkte fehlten. Bei den Reden von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ging es immer wieder um Tusks Versagen und seine angeblich deutschlandfreundliche Politik. Die PiS konnte nicht wirklich mit neuen Ideen punkten.

Polens Präsident Andrzej Duda wird nun der PiS-Partei den Regierungsauftrag geben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die PiS-Partei keine Koalition mit einer Mehrheit finden wird. Dann darf Donald Tusk den Versuch einer Koalitionsbildung unternehmen. Es ist recht wahrscheinlich, dass dies auch passieren wird. Polen würde in diesem Fall einen neuen Kurs einschlagen: einen pro-europäischen Weg.



Viele Fragen sind noch offen: Wie würde sich eine Zusammenarbeit zwischen Donald Tusk und Polens Präsidenten Andrzej Duda gestalten, der der PiS nahe steht? Was wird aus der Justizreform und dem Kaczynski-treuen Verfassungsgericht? Was wird aus den Staatsmedien werden, die zugunsten der PiS berichten, falls Donald Tusk regieren sollte? Es gibt also noch viel zu klären. Auch ob Donald Tusk überhaupt eine Koalition bilden kann. Alle Prognostiker sagen, dass sich die Zahlen noch entscheidend ändern könnten bis zum offiziellen Ergebnis am Dienstag, zugunsten der PiS – und damit auch die Sitzverteilung im Parlament.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de