Wahlen in Polen: Was wird Präsident Andrzej Duda jetzt tun?

„Ich weiß, dass unsere Träume noch ehrgeiziger waren. Und dennoch sage ich Ihnen: Ich war viele Jahre lang Politiker, ich war Sportler. Und ich war noch nie in meinem Leben so glücklich über diesen zweiten Platz. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen!“ Das sagte Donald Tusk am Sonntagabend in Warschau über das Wahlergebnis seiner oppositionellen Bürgerkoalition KO. Im Stab von Tusks Partei herrschte am Sonntagabend große Freude über den zweiten Platz: Tusks Partei bekam 31 Prozent der Stimmen laut Nachwahlbefragung. Im Stab der bisherigen rechtsnationalen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) wirkte die Stimmung trotz des ersten Platzes und der 36,6 Prozentpunkte hingegen eher niedergeschlagen.

Nach den abendlichen Exit-Polls und den morgendlichen späten Nachbefragungen sowie unabhängigen Umfragen von Aktivisten besteht gar kein Zweifel mehr: Die PiS-Partei wird im neuen polnischen Parlament nicht genügend Abgeordnete haben, um eine Regierung zu bilden. Die PiS wird höchstwahrscheinlich 198 von 460 Sitzen im polnischen Sejm einnehmen. Dieses Ergebnis ist um 37 Sitze schlechter als bei der letzten Wahl vor vier Jahren.

Donald Tusk am Wahlabend des 15. Oktober 2023

Eine Rekord-Wahlbeteiligung

Noch schlechter als die PiS schnitt die faschistische Konfederacja ab, die als möglicher Koalitionspartner für die PiS vorgesehen war. Sie hatte auf ein hohes Ergebnis gehofft, das in Umfragen im Sommer bei bis zu 15 Prozent lag. Am Ende wiederholte die Konfederacja jedoch ihr Ergebnis von 2019 und bekam lediglich 6,4 Prozent der Stimmen. Damit kommt sie auf 12 bis 14 Abgeordnete, was nicht ausreicht, um gemeinsam mit der PiS einen neuen Premierminister zu wählen. Stattdessen sollte es den 248 Abgeordneten der Oppositionsparteien gelingen (also Tusks Liberale, die Linken und die gemäßigten Konservativen), eine neue europafreundliche Regierung zu bilden.

Die Wahlbeteiligung war so hoch wie nie zuvor. Sie lag nach ersten Berechnungen zwischen 71 und 72 Prozent. Das ist die größte Beteiligung bei Wahlen in Polen, die es jemals gab: Fast 21 Millionen sind zur Wahl gegangen. In einigen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen und die Wähler warteten bis tief in die Nacht. Die Öffnung der Wahllokale wurde sogar punktuell verlängert. In vielen Wahllokalen fehlte es an Stimmzetteln. Sie mussten nachbestellt werden.

Die Opposition ist vielfältig geworden

Gleichzeitig erhielt die PiS zahlenmäßig weniger Stimmen als vor vier Jahren – etwa rund 7,6 Millionen in diesem Jahr. 2019 waren es noch etwa 8 Millionen, die für die PiS stimmten. Am Sonntag erhielt die demokratische Opposition mehr als 11 Millionen Stimmen: immerhin eine Million mehr als der KO-Oppositionskandidat Rafal Trzaskowski in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl im Jahr 2020.

Die von Tusk geführte KO hätte nicht feiern können, wenn nicht auch die beiden anderen Oppositionsparteien erfolgreich gewesen wären. Eine große Anzahl von Stimmen – 13,5 Prozent – erhielt die Mitte-rechts-Gruppierung Trzecia Droga (Der Dritte Weg), die eine Einheit bildet aus der neuen liberal-katholischen Partei des ehemaligen Journalisten Szymon Holownia einerseits und andererseits aus der ältesten Partei Polens, der landwirtschaftlichen Polnischen Volkspartei (PSL). Die Linke hat 8,6 Prozent bekommen. Zählt man dies zusammen, so zeigt sich, dass vier Zehntel der für die Opposition abgegebenen Stimmen keine Stimmen für Tusks KO waren. Die Polarisierung, die Spaltung zwischen den beiden großen Parteien KO und PiS, existiert also nicht mehr. Es gibt weitere wichtige Player im Parteiensystem.

Andrzej Duda könnte die nächsten Schritte verlangsamen

Dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda von der PiS-Partei, der noch bis 2025 im Amt sein wird, kommt nun eine wichtige Rolle zu. Zum einen werden die 248 Stimmen der Oppositionsregierung nicht ausreichen, um den Präsidenten zu überstimmen, sollte er ein Veto gegen ein Gesetz einlegen wollen. Im Falle eines Vetos wird sich die neue Regierung von Tusk entweder mit einem Teil der PiS-Partei oder der Konfederacja arrangieren müssen. Doch das ist alles Zukunftsmusik.

Mit Blick auf die Gegenwart muss man feststellen, dass es laut polnischer Verfassung Sache des Präsidenten ist, eine Person mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Wird Andrzej Duda sofort Tusk mit der Rolle beauftragen oder Mateusz Morawiecki von der PiS, obwohl die PiS über keinen realistischen Koalitionspartner verfügt?

Eine Woche vor den Wahlen kündigte Duda an, dass er diese Aufgabe traditionell dem Vertreter der Partei mit dem besten Ergebnis, also der PiS, anvertrauen würde. In diesem Fall würde die PiS versuchen, eine Regierung zu bilden und einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten aufzustellen, der aber wahrscheinlich vom neuen Parlament nicht akzeptiert werden wird. Dazu wären 231 Abgeordnete erforderlich – und so viele hat die PiS wohl nicht. Die Möglichkeit, eine Regierung zu bilden, steht dann rechtlich dem Rest des Parlaments, also der Opposition zu.



Andrzej Duda könnte die Bildung einer neuen liberalen Regierung um bis zu zwei Monate verzögern, indem er rechtliche Schritte einleitet. Wird er das tun?

Die Rolle von Wladyslaw Kosiniak-Kamysz

Duda äußert sich nicht. Bis Montagmorgen hatte Präsident Duda überhaupt nichts zur Wahl gesagt. Vorerst flog er am Tag nach der Wahl in den Vatikan, um den 45. Jahrestag der Wahl von Johannes Paul II. zum Papst zu feiern.



Einer von Tusks Stellvertretern in der Parteiführung, der Abgeordnete Tomasz Siemoniak, forderte den Präsidenten auf, sofort einen Premierminister aus der bestehenden Opposition zu ernennen. Er sagte: „Der Sieger dieser Wahl ist isoliert, er ist nicht koalitionsfähig, niemand will mit ihm zusammenarbeiten. Herr Präsident, haben Sie keine Angst mehr vor der PiS und Präsident Kaczynski.“ Ein Aufruf, Donald Tusk mit der Regierungsbildung zu beauftragen.

Die Verhandlungen zwischen dem Präsidenten und den Parteien der Opposition wurden von Wladyslaw Kosiniak-Kamysz übernommen, dem Vorsitzenden der gemäßigt konservativen Polnischen Volkspartei (PSL) und dem ehemaligen Koalitionspartner von Tusk (heute ist die PSL Teil des Bündnisses Der Dritte Weg). Kosiniak-Kamysz stammt aus der gleichen Stadt, Krakau, wie Andrzej Duda und hat sogar das gleiche Gymnasium besucht.

Was Zbigniew Ziobro zur Wahl sagt

Die Anführer der PiS-Partei betonten, dass sie die Wahl gewonnen haben – auch wenn sie keine Regierung bilden können. In den Äußerungen ihres Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski schwang dennoch Enttäuschung mit. „Wir müssen hoffen und wir müssen auch wissen, dass wir, ob wir an der Macht sind oder in der Opposition, unser Projekt (eines konservativen Polens, Anm. d. Red.) auf unterschiedliche Weise umsetzen werden. Wir werden nicht zulassen, dass Polen verraten wird“, sagte er am Sonntagabend nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse.

Politiker der PiS vermieden es, sich öffentlich zu den Wahlergebnissen zu äußern. Zbigniew Ziobro, Justizminister, Generalstaatsanwalt und Vorsitzender der am weitesten rechts stehenden Fraktion in der derzeitigen Regierung (und Erfinder der umstrittenen Justizreform), trat in der Öffentlichkeit überhaupt nicht auf. Die größte Herausforderung für die neue Regierung wird das politisierte Gerichtssystem sein, einschließlich des Verfassungsgerichts, das von der PiS lahmgelegt wurde.

Was war die Begründung für das Scheitern der PiS?

Außerdem wird die PiS in den nächsten Wochen die Macht über die staatlichen Medien behalten. Eine Änderung des Gesetzes über die öffentlich-rechtlichen Medien, die fest in PiS-Hand sind, würde eine Unterschrift des Präsidenten erfordern, was derzeit schwer vorstellbar ist.

Einige wichtige Köpfe in Tusks KO-Partei sprechen jedoch von einem Vorschlag, wie man mit dem Problem umgehen könnte: Durch die Auflösung der bestehenden Landesmedienanstalten und deren Neugründung würden deren Behörden und Mitarbeiter ersetzt werden können.

Die schwierige Aufgabe, die Niederlage in der Wahlnacht zu erklären, übernahm vorerst das staatliche Fernsehen TVP anstelle der PiS-Politiker. Was war die Begründung für das Scheitern? Ein paar Auszüge: „Es war ein Fehler, kein Geld aus dem Ausland anzunehmen“, „die außergewöhnliche Mobilisierung der großstädtischen Kreise“, „das kranke, degenerierte Mediensystem der Opposition“. All das wurde von Jacek Karnowski, Chefredakteur der staatlich subventionierten Wochenzeitung Sieci, in TVP als Gründe für das Versagen der PiS genannt.

Ungeachtet der einseitigen Berichterstattung des staatlichen Fernsehens blieben PiS-Politiker am Montagmorgen zurückhaltend, sie warten nun die endgültigen Ergebnisse ab und stellen die Zuverlässigkeit der Exit-Polls und der Wahlbefragung infrage. Gleichzeitig betonte Pavel Predko vom IPSOS-Studio, verantwortlich für die offiziellen Wahlbefragungen und Umfragen, dass die Exit-Polls bisher nie um mehr als 0,5 Prozent von den endgültigen Ergebnissen abgewichen seien.

„Freunde, nach acht Jahren geht die Macht der PiS zu Ende“, sagte einer der führenden Vertreter der Linken, Adrian Zandberg, am Sonntagabend. Wie lange Polen brauchen wird, um diesen Machtwechsel auch wirklich durchzusetzen, wird die Zeit zeigen. Doch eins ist sicher: Ein Machtwechsel in Polen ist eine Frage von Wochen, vielleicht sogar von Monaten, aber sicher nicht von Jahren.



Anmerkung der Redaktion: Andrzej Duda will sich zum Ausgang der Wahl am Dienstag um 12 Uhr äußern.



