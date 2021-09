Berlin - Es wurde wenig gejubelt und viel gebangt im Festsaal Kreuzberg: In der Event-Location nahe Spree und Oberbaumbrücke hielten Bundes- und Berlin-Linke ihre Wahlparty ab. Gegenüber tanzte Technovolk im Club der Visionäre, und noch durften nicht beide Seiten feiern. Vor allem die Politiker warteten noch ab. Bei der Bundestagswahl deutete sich an, dass es knapp reichen würde für den Einzug, dass man weiterhin im deutschen Parlament vertreten sein würde. Beim Ausgang der Berlin-Wahl deutete sich um 18 Uhr an, dass die Linke nach SPD, Grünen und CDU weiterhin knapp viertstärkste Kraft im Abgeordnetenhaus bleiben würde. Ob es nun auf beiden Ebenen zu Koalitionsgesprächen und Regierungsbeteiligen kommt, wird sich zeigen müssen.

„Der Wahlkampf war ein Wechselbad der Gefühle, und wird den ganzen Abend ein Krimi bleiben“, sagte Klaus Lederer, Spitzenkandidat der Linken in Berlin, kurz nach 18 Uhr. Nach dem, was man aus den Wahllokalen gehört habe, werde es wohl noch eine Weile dauern, bis man belastbare Ergebnisse habe. „Aber nach dem, was wir gesehen haben, hatte Rot-Rot-Grün eine ganz, ganz satte Mehrheit“, sagte Lederer unter dem Applaus der mehreren Hundert Anwesenden im Festsaal Kreuzberg.

„Der SPD haben ihre Absetzbewegungen offenbar nicht genutzt“, sagte Lederer. Bei den 14,5 Prozent, den denen die Linken derzeit gesehen werden, könne sich noch einiges entwickeln. „Dennoch haben sich die Umfragen, die uns darunter gesehen haben, nicht erfüllt und werden sich auch hoffentlich nicht erfüllen.“ Er halte es, wenn sich die Prognosen bewahrheiten, für angemessen, Bettina Jarasch zum Wahlsieg zu gratulieren.

„Wir werden zu reden haben, wie wir die Transformation dieser Stadt weiter bewerkstelligen, es noch besser hinbekommen, diese Stadt zu organisieren“, sagte Lederer. Und schloss dann mit einem Bekenntnis zu Rot-Rot-Grün beziehungsweise bald Grün-Rot-Rot. „Wenn es nach mir geht, soll es fortgesetzt werden“, sagte Lederer. Stille hingegen herrschte im Saal beim der Wahlprognosen im Bund, die die Linken bei 5 Prozent sah. „Ich hoffe, dass die Nachrichten für alle noch besser werden und die Laune steigt“, sagte die Berlins Landesvorsitzende Katina Schubert vor allem mit Blick auf das Bangen um den Bundestag.

„Das vorläufige Ergebnis ist ein Schlag in die Magengrube, wir haben massiv verloren“, sagte die Bundesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow bei ihrer Ansprache gegen 19 Uhr. „Heute ist ein schwerer Abend für uns als Partei“, sagte ihre Co-Vorsitzende Janine Wissler, „aber ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende eine fünf vorne stehen haben.“ Der Bundesfraktions-Vorsitzende Dietmar Bartsch pflichtete bei: „Es ist ein ganz bitterer Abend.“ Man müsse das Ergebnis nüchtern einschätzen und analysieren. „Es kann kein einfach so weiter geben. Die Fehler lagen nicht im Wahlkampf, sondern tiefer, in der Zeit davor.“ Aber man werde über 5 Prozent kommen und mehr als drei Direktmandate kriegen. „Wir werden kämpfen“, rief er in den Saal.

Ursprünglich hatten die Linke im Bund ein zweistelliges Ergebnis angestrebt, lag im Umfragen aber darunter.

Im Vorfeld tat man sich bei den Linken sehr schwer, Prognosen für die Wahlen abzugeben. Denn der hohe Briefwähler-Anteil, der erst später ausgezahlt wird, könnte das Ergebnis noch nachhaltig verändern. Auf Bundes-Ebene schien es sogar möglich, dass die Linke wie zuletzt 2002 das Parlament verpasst, als der PDS damals vier Prozent nicht reichten. Es war gar spekuliert worden, die Linke könne darauf angewiesen sein, drei Direktmandate zu gewinnen, möglichst in den Hochburgen in Ost-Berlin, um dank einer Klausel trotzdem noch in Gruppenstärke in den Bundestag einzuziehen. Dies könnte nun im Extremfall nötig werden.

Auf Berlin-Ebene hätte man sich vorab schon mit leichten Verlusten zufrieden gegeben, mit der Begründung, dass der Bundeswahlkampf zu viel Aufmerksamkeit von der Berlin-Wahl abgezogen habe. Viele Wähler hätten gar nicht mitbekommen, dass Kultursenator Lederer hier gegen Franziska Giffey als Spitzenkandidat antrat und die Linke in der rot-rot-grünen Regierung konstante Zustimmungswerte aufwies über die letzten Jahre. Die oft uneinige bis unscheinbare Performance der Bundes-Linken um Spitzenkandidatin Janine Wissler dürften der Partei in Berlin kaum geholfen haben.

Nach dem Partyabend am Sonntag und den Gremiensitzungen am Montag könnte es nun ab Dienstag Koalitionsverhandlungen geben – sofern die anderen Parteien denn mit den Linken wollen. Dort ist man der Auffassung, SPD und Grüne könnten leichter mit ihnen regieren als mit CDU oder FDP. Vor allem auf Bundesebene gäbe es große Hürden in der Außenpolitik. Womöglich bleibt die Linke künftig zweimal außen vor. Und tanzt nur mit sich allein, während im Festsaal Kreuzberg „Dancing With Myself“ von Billy Idol lief.