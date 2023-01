Wahlforscher: Giffey hat ein eher polarisierendes Image Mit Blick auf die Wahlen zum Abgeordnetenhaus ist nach Einschätzung des Berliner Wahlforschers Prof. Thorsten Faas noch nichts entschieden. Bei Wahlen zu den... dpa

Berlin -Mit Blick auf die Wahlen zum Abgeordnetenhaus ist nach Einschätzung des Berliner Wahlforschers Prof. Thorsten Faas noch nichts entschieden. Bei Wahlen zu den Landesparlamenten gebe es häufig erhebliche Verschiebungen auf der Zielgeraden, sagte der Politikwissenschaftler, der an der Freien Universität lehrt, in der „Abendschau“ (Rundfunk Berlin-Brandenburg) am Mittwoch. „Insofern lohnt es sich jetzt für alle Parteien, wirklich intensiv Wahlkampf zu führen.“