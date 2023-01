Wahlforscher: Spitzenkandidaten machen Termine ohne Ende Es bleibt nicht mehr viel Zeit. In gut drei Wochen steht der Termin der Wiederholungswahl an. Die Parteien stehen unter Druck - und im Wahlkampf geht es zur ... dpa

Berlin -Kandidaten und Parteien müssen im aktuellen Wahlkampf nach Einschätzung des Berliner Wahlforschers Thorsten Faas mit erschwerten Bedingungen klarkommen. „Damit hatte nicht unbedingt jemand gerechnet, dass man noch einmal das volle Programm hochfahren muss“, sagte der Politikwissenschaftler, der an der Freien Universität lehrt, der Deutschen Presse-Agentur. Der Wahlkampf sei außerdem sehr kurz. „Er hat in der Weihnachtszeit begonnen, und in Berlin stehen noch die Winterferien bevor.“ Und er finde in einer Zeit leerer Wahlkampfkassen statt. „Das wird dadurch kompensiert, dass gerade die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten wahnsinnig umtriebig sind und Termine ohne Ende machen.“