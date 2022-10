Wahlkampf-Endspurt in Niedersachsen Kann die SPD ihren Vorsprung aus den Umfragen behaupten? Oder wird die CDU bei der Niedersachsen-Wahl doch noch stärkste Kraft? Mit viel Prominenz versuchen ... dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil in Hannover. Julian Stratenschulte/dpa

Hannover -Kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen haben die Parteien noch einmal mit viel Polit-Prominenz um die Gunst der Wählerinnen und Wähler geworben. CDU-Kandidat Bernd Althusmann, der Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ablösen will, erhielt am Freitag Unterstützung von Parteichef Friedrich Merz. Bundesfinanzminister Christian Lindner trat in gleich drei Städten auf - seine FDP muss um den Verbleib im Landtag laut Umfragen bangen. Die Grünen setzten in Hannover auf Bundesfamilienministerin Lisa Paus und Parteichef Omid Nouripour.