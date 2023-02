Wahlkampf in Berlin: CDU und FDP werben gemeinsam um Stimmen Kurz vor der Wiederholungswahl in Berlin an diesem Sonntag haben CDU und FDP gemeinsam um Stimmen geworben. In einem Videostatement sprachen sich CDU-Spitzen... dpa

Kai Wegner spricht bei einem Wahlkampf-Bürgertreffen im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt in Neukölln. Monika Skolimowska/dpa

Berlin -Kurz vor der Wiederholungswahl in Berlin an diesem Sonntag haben CDU und FDP gemeinsam um Stimmen geworben. In einem Videostatement sprachen sich CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner und FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja zusammen für eine Regierung „aus der Mitte“ aus.