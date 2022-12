Wahlkampf ohne Sonnencreme: Linke setzt auf Solidarität Am 12. Februar wird die Abgeordnetenhauswahl wiederholt. Ob die Linke ihr altes Ergebnis noch einmal schafft, ist unsicher. Die Partei setzt auf Solidarität ... dpa

ARCHIV - Bei einer Demo gegen hohe Mieten halten Teilnehmende ein Plakat «Deutsche Wohnen & Co enteignen». Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Berliner Linke will den sozialen Zusammenhalt in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs ums Abgeordnetenhaus stellen. Das kündigte Bürgermeister und Linke-Kultursenator Klaus Lederer, der neue und alte Spitzenkandidat der Partei, bei einem Kleinen Parteitag in Berlin-Kreuzberg am Freitagabend an. „Es ist unsere Stärke und unser Auftrag, in der Hauptstadt dafür zu sorgen, dass wirklich niemand zurückgelassen wird.“