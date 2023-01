Wahlkampfthema Friedrichstraße: Fußgängerzone ab Montag Nun also doch: Ein Teil der Friedrichstraße wird am Montag dauerhaft Fußgängerzone. Mit der Ankündigung hat Berlins grüne Verkehrssenatorin viele überrascht ... Andreas Heimann , dpa

Bettina Jarasch (Bündnis90/Die Grünen), Verkehrssenatorin und Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl, kommt zur Landesdelegiertenkonferenz ihrer Partei. Joerg Carstensen/dpa

Berlin -Angesichts der anhaltenden Diskussionen um die Silvester-Krawalle sind die Pläne für einen autofreien Abschnitt der Friedrichstraße in Berlin-Mitte zuletzt etwas in den Hintergrund geraten. Aber jetzt ist das Thema mitten im Wahlkampf wieder da. Schuld daran ist Bettina Jarasch. Die grüne Senatorin für Umwelt und Mobilität gab am Mittwoch offiziell bekannt, dass Teile der Friedrichstraße am Montag für den Pkw-Verkehr gesperrt und zur Fußgängerzone werden. Schon als die Pläne am Dienstagabend durchsickerten, hagelte es kritische Reaktionen. Und seitdem ist es nicht ruhiger geworden.