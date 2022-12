Wahlkreis Lichtenberg: Wie sich die SPD ins Zwielicht bringt

Hinter verschlossenen Türen wurden die Bundestagswahlkreise in Berlin neu eingeteilt. Berücksichtigt hat man dabei nur Varianten, in denen die SPD profitiert.

Die Wahlwiederholung, die am 12. Februar ansteht, hat das politische Berlin in den vergangenen Wochen in Atem gehalten. Dabei fiel ein Thema unter den Tisch, das einen interessanten Einblick in die Arbeitsweise des Senats bietet. Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die Landeswahlleitung im Sommer – und damals noch unter der Führung der mittlerweile abgelösten Landeswahlleiterin Ulrike Rockmann – neue Bundestagswahlkreise für Berlin berechnet. Das klingt sehr technisch und ist es auch. Die Auswirkungen sind allerdings erheblich. Besonders für die Partei Die Linke.

Es geht um den Wahlkreis Lichtenberg und sein wundersames Verschwinden.

Ausgangspunkt des fragwürdigen Verfahrens ist ein Auftrag der Wahlkreiskommission. Sie wacht darüber, dass in allen Wahlkreisen Deutschlands annähernd gleich viele Stimmberechtigte leben. Ziehen Menschen weg oder kommen hinzu, verschiebt sich das Gleichgewicht und Wahlkreise müssen neu zugeschnitten werden, aus Fairness-Gründen.

In diesem Jahr hat die Wahlkreiskommission aber einen besonderen Auftrag. Weil ein neues Wahlrecht gilt, das noch die Große Koalition beschlossen hat, muss die Zahl der Wahlkreise deutschlandweit reduziert werden, von 299 auf 280. Das betrifft auch Berlin: Einer der bisher zwölf Wahlkreise muss wegfallen.

Hier kommt die Landeswahlleitung ins Spiel. Dort hat man – rein mathematisch, wie versichert wird – zwei Szenarien ausgearbeitet. Bei einer Variante wird der Wahlkreis Lichtenberg aufgelöst und die Wahllokale den anderen Bezirken zugeschlagen. Damit fällt das Direktmandat, das Gesine Lötzsch in den vergangenen Jahren sicher für die Linke gewonnen hat, ersatzlos weg. Für die Linke wäre das ein Desaster. Sie scheiterte 2021 an der Fünf-Prozent-Hürde und sitzt nur deshalb als Fraktion im Bundestag, weil sie drei Direktmandate in Deutschland gewonnen hat.

Die zweite Variante betrifft vor allem den Wahlkreis Pankow, aber auch da sieht es für das linke Direktmandat schlecht aus. Nimmt man das Wahlergebnis von 2021 als Grundlage, verlieren bei beiden Varianten die Linke und auch die CDU, bei Variante zwei auch die Grünen. Nur eine Partei profitiert bei beiden Modellen: die SPD. Die Linke spricht daher schon von Gerrymandering, dem politisch manipulierten Zuschnitt von Wahlkreisen.

Das Büro der Landeswahlleitung ist nämlich der SPD-geführten Senatsinnenverwaltung unterstellt. Dort schwört man Stein und Bein, dass kein Einfluss auf die Neuzuschnitte der Wahlkreise ausgeübt wurde. Das mag sogar stimmen, aber es wurde auch kein Versuch unternommen, das Projekt auch nur ansatzweise transparent zu gestalten. Schon im Sommer sollten die Parteien beteiligt werden, doch Innensenatorin Iris Spranger entschied sich dagegen. Die Info aus der Verwaltung kam erst auf Verlangen des Bundeswahlleiters – und am selben Tag wie das Urteil des Verfassungsgerichts zur Neuwahl. Das war entweder Wurschtigkeit, dann wäre es das übliche Berliner Ärgernis. Oder die Geheimhaltung war Absicht, dann wäre es ein profunder Skandal.

Zumindest bei der Landeswahlleitung tröstet man sich mit dem Gedanken, dass die Neuberechnung vielleicht gar nicht wirksam wird. Im Bundestag wird nämlich längst ein neues Wahlrecht erarbeitet. Zurzeit sieht es so aus, als ob dann doch alle 299 Wahlkreise erhalten werden. Die Kritik an der mangelhaften Transparenz der Verwaltung aber bleibt.