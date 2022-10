Wahlleiter Bröchler drückt aufs Tempo: Geisel unter Druck Berlins neuer Wahlleiter will keinen Verzug bei der Vorbereitung einer möglichen Wahlwiederholung. Derweil bleibt der Druck auf Senator Geisel groß. Wusste e... dpa

Stephan Bröchler, neuer Landeswahlleiter, nimmt an der Pressekonferenz teil. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Berlins neuer Landeswahlleiter Stephan Bröchler will keine Zeit verlieren bei der Vorbereitung einer möglichen Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl, auch wenn das Urteil des Verfassungsgerichtshofes dazu noch aussteht. „Das ist alternativlos. Der Tenor des Gerichts ist so klar, dass es fahrlässig wäre, keine Vorbereitungen zu treffen“, sagte Bröchler der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.