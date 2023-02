Wahlleiter: Genügend Wahlhelfer für Volksentscheid Für den Berliner Klimavolksentscheid am 26. März haben sich genügend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gemeldet, obwohl die Entschädigung mit bis zu 120 Euro nu... dpa

Berlin -Für den Berliner Klimavolksentscheid am 26. März haben sich genügend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gemeldet, obwohl die Entschädigung mit bis zu 120 Euro nur halb so hoch ist wie bei der Wiederholungswahl an diesem Sonntag. Die Bezirke hätten signalisiert, dass der Bedarf von etwa 35.000 Wahlhelfenden gedeckt werden könne, sagte Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Dienstag.