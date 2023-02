Wahlleiter: „Wiederholungswahl in Berlin war Erfolg“ Gut zwei Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin hat Landeswahlleiter Stephan Bröchler eine positive Bilanz gezogen. „Die Durchführung der ersten Wiederh... dpa

Landeswahlleiter Stephan Bröchler spricht bei einer Pressekonferenz zum vorläufigen Ergebnis der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -Gut zwei Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin hat Landeswahlleiter Stephan Bröchler eine positive Bilanz gezogen. „Die Durchführung der ersten Wiederholungswahl war ein Erfolg“, sagte er am Montag zum Auftakt einer Sitzung des Landeswahlausschusses. „Wir haben Vertrauen in die Demokratie zurückgewonnen“, so Bröchler. „Berlin kann Wahlen.“