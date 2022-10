Wahlleiter will mögliche Wiederholung „reibungsarm“ Mitte Februar wählt Berlin nach Pannen beim letzten Anlauf wohl erneut sein Parlament. Nun sagt der neue Landeswahlleiter bei seiner ersten Pressekonferenz, ... dpa

Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler bei einer Pressekonferenz.

Berlin -Einen Monat vor dem mit Spannung erwarteten Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofes zur Gültigkeit der letzten Wahl hat der neue Landeswahlleiter Stephan Bröchler an die Richter appelliert, Augenmaß walten zu lassen. Sollte das Gericht wie bereits angedeutet tatsächlich anordnen, dass allen Wählern eine Stimmabgabe im Wahllokal ermöglicht werden müsse, werde das viele organisatorische Probleme zur Folge haben, sagte er am Freitag. Die Annahme, dass 100 Prozent der Wahlberechtigten ins Wahllokal wollten, sei unrealistisch. Bei der Abgeordnetenhauswahl am 26. September 2021 hätten bei einer Wahlbeteiligung von rund 75 Prozent etwa 40 Prozent per Brief abgestimmt.