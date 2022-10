Wahlprüfungsausschuss soll nächste Woche beraten Überlegungen der Ampel-Koalition, die Bundestagswahl in Berlin nur in 300 Wahllokalen wiederholen zu lassen, hat die Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses,... dpa

Berlin -Überlegungen der Ampel-Koalition, die Bundestagswahl in Berlin nur in 300 Wahllokalen wiederholen zu lassen, hat die Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses, Daniela Ludwig (CSU), als Akrobatik bezeichnet. „Wir sind eigentlich auseinandergegangen im Sommer mit dem Vorschlag der Ampel, über 400 Wahllokale wiederholen zu lassen. Jetzt wird das weiter runterreduziert“, kritisierte Ludwig am Mittwoch im RBB-Inforadio. Sie werde den Ausschuss in der kommenden Woche zusammenrufen, um über das Thema zu beraten, kündigte Ludwig an.