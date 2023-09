Wahlrecht ab 16: Das Wahlalter sollte nicht gesenkt, es muss erhöht werden!

Es ist eine der vielen irrigen Behauptungen unserer Zeit, dass Jugendliche heutzutage früher erwachsen werden als in der Vergangenheit, dass sie politischer und interessierter seien als vor 40 oder 50 Jahren und deswegen früher wie Erwachsene behandelt werden sollten – zum Beispiel beim Wahlrecht. Diesem Irrtum sitzt auch der schwarz-rote Senat auf, der heute entschieden hat, das Wahlalter in Berlin auf 16 Jahre absenken zu wollen.

Tatsächlich werden Menschen heutzutage viel später erwachsen. Sie ziehen später bei ihren Eltern aus, sie fangen später an, ihr eigenes Geld zu verdienen, sie gründen später meist kleinere Familien. Den sogenannten Ernst des Lebens, also die volle Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, erleben die meisten Menschen mittlerweile erst in ihren Dreißigern. Davor liegen für jeden zweiten Deutschen unbeschwerte Studienzeiten, unbezahlte Praktika und gern auch Reisen, nicht selten auf Kosten der Eltern oder Großeltern.

Das hat viele schöne Gründe. Innerfamiliäre Verhältnisse sind harmonischer geworden. Eltern behandeln ihre Kinder besser als früher. Prügel, wie sie früher an der Tagesordnung war, gibt es in den bürgerlichen Schichten kaum noch. Der enorme Wohlstand, der in Deutschland nach dem Krieg aufgebaut wurde, spielt da eine große Rolle. In größeren Wohnungen und Häusern ohne materielle Sorgen gibt es weniger Raum und Anlass für Konflikte. Eltern leben heute auch viel länger, bei viel besserer Gesundheit. Der existenzielle Druck auf Familien ist massiv zurückgegangen.



Gleichzeitig rückt echte Unabhängigkeit für junge Menschen in immer weitere Ferne. Es ist kaum möglich, genug Geld zu verdienen, um sich nach Studium oder Lehre rasch eine eigene Existenz aufzubauen. Die Arbeitgeber zahlen nicht genug, Mieten oder Kaufen ist zu teuer. Lieber im Kinderzimmer für umsonst als in der engen WG für 800 Euro.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der digitale Analphabetismus erhebt die digital natives – scheinbar

Und doch will der Berliner Senat jungen Menschen, die in dieser besonderen, unverschuldeten Unmündigkeit leben, die wissen, dass sie nicht schnell erwachsen werden müssen, das Wahlrecht ab 16 Jahren zugestehen. Zur Begründung raunen Befürworter aus der SPD von „Partizipation“. Junge Leute seien heutzutage politisch besonders interessiert. Aber war das früher wirklich anders? Statt wählen ab 16 wäre tatsächlich das Gegenteil geboten: Das Wahlalter sollte auf 21 Jahre angehoben werden – so wie es bis 1972 in der BRD der Fall war.

Doch wie kommt man überhaupt auf die Annahme, dass die Jugendlichen heute schon mit 16 wissen, was unsere Vorfahren Kindern nicht zugetraut haben? Dass sie besser in der Welt zurechtkommen als ihre Altersgenossen der Vergangenheit? Eine entscheidende Rolle spielt sicher die Digitalisierung. Mittlerweile sind weder der berufliche noch der private Alltag ohne Laptops und Smartphones vorstellbar. Wenn Papa und Oma nicht einmal verstehen, wie Sprachnachrichten funktionieren oder wie man ein PDF erstellt, wieso sollten sie dann anderes besser wissen? Der digitale Analphabetismus großer Teile der Bevölkerung in einer technisierten Welt erhebt die digital natives scheinbar.

Aber nur weil Jugendliche das Internet und die Endgeräte schon früh durchdringen, weil sie mit ihnen aufgewachsen sind, heißt das noch lange nicht, dass sie auch früher zur politischen Willensbildung fähig sind. Ganz und gar nicht. Die oft ungefilterten Informationen aus X, Instagram und Co. strömen auf sie ein, bevor sie kritische Filter für eine Einordnung entwickeln können. Wobei das Problem bei YouTube-Rentnern auf Fake-News-Kanälen natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist.

Schlussendlich geht es auch nicht um die Fähigkeiten im Umgang mit diesem oder jenem Medium, es geht um Lebenserfahrung. Menschen müssen Zeit haben, die Welt und die anderen Menschen, die in ihr Leben treten, kennenzulernen. Erfahrungen von Zutrauen, Freundschaft, aber auch von Enttäuschung und Verrat, wie sie zu allen Zeiten existiert haben und existieren werden, müssen gemacht werden. Jugendliche müssen ein Menschenbild entwickeln und eine Vorstellung von den Verhältnissen in der Welt, um sich darauf aufbauend politische Urteile anmaßen zu können.



Wer den Unerfahrenen die Zeit dazu nimmt, indem er ihnen das vornehmste Recht in unserer Demokratie, das Wahlrecht überträgt, wird sie mit der Verantwortung für die Ergebnisse überfordern.